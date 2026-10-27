Un nou Nadal (Acords)

Quan passejo pel carrer

Acords Acords
Falcon & Firkin
falcon firkin sant silvestre
falcon firkin sant silvestre
SOL

Quan DOpassejo pel carrer
REi MImsé que no hi ets,
SOLquan DOoloro aquest perfum
REque MImencara és tan teu.

SOLQuan DOem deies: «Vine aquí»
REi MImjo no tenia mai temps,
SOLara DOet voldria per mi,
REpeMImrò ja no pot ser.

LAmLes llums SOLd’aquesDOtes festes
REi SOLels MImcarrers plens de gent,
SIma la DOmirada, el teu somriure
LAmque REho fa tot tan diferent.

SOLUn DOnou Nadal,
SOLcom DOpassen els anys,
REpiFAcant DOa la porta per recordar-nos
SOLque DOens estem fent grans.

SOLUn DOnou Nadal,
SOLcom DOpassen els anys,
REpiFAcant DOa la porta per recordar-nos
SOLque ens estem fent grans.

DOsus4 DO
SOL DOsus4 DO

SOLI DOquan passin aquests dies,
REjo MImseguiré cantant,
SOLinDOventant melodies
REperMImquè el dolor no es noti tant.

LAmLes llums SOLd’aquesDOtes festes
REi SOLels MImcarrers plens de gent
SIma la DOmirada, el teu somriure
LAmque REho fa tot tan diferent.

SOLUn DOnou Nadal,
SOLcom DOpassen els anys,
REpiFAcant DOa la porta per recordar-nos
SOLque DOens estem fent grans.

SOLUn DOnou Nadal,
SOLcom DOpassen els anys,
REpiFAcant DOa la porta per recordar-nos
SOLque ens estem fent grans.

FA DO
SOL DO
FA DO
SOL FA DO

SOLUn DOnou Nadal,
SOLcom DOpassen els anys,
REpiFAcant DOa la porta per recordar-nos
SOLque DOens estem fent grans.

SOLUn DOnou Nadal,
SOLcom DOpassen els anys,
REpiFAcant DOa la porta per recordar-nos
SOLque ens estem fent grans.

DOsus4 DO
SOL DOsus4 DO

SOLUn DOsus4nou NaDOdal,
SOLt’esDOsus4timo DOtant.
SOLUn DOsus4nou NaDOdal,
SOLt’esDOsus4timo DOtant.

SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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