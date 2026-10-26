Un nou present (Acords)

Tant de temps sense tornar a casa

Acords Acords
Gossos
gossos zenit
gossos zenit
DODol SOLsol REre sol do SOLsol re.

DOTant de SOLtempsREsense tornar a SOLcasa,
DOcaSOLmins perREduts.

DOMirant SOLde RElluny la confiSOLança,
DOcerSOLcant forces per torREnar.

DOTots els SOLseREcrets, totes les SOLcares
DOdiSOLbuixaven un fiREnal.

DOQue fàcil SOLés parRElar dels SOLaltres
DOsi SOLmai t’has sentit REsol!

DO SOL RE SOL DO SOL RE x2

DOBusco les SOLforces REper torSOLnar
i DOpoder SOLviure en REpau;
DOtots els reSOLcords que tinc REencaSOLra,
cerDOcles que SOLno van enRElloc.

LAmNo m’ho puc SOLtreure del REcap.
LAmCom es fa per torSOLnar a comenREçar
LAmquan perds tot el SOLque has estiREmat
i no DOtens res més per donar?

Potser estic sol, SOLperò REno tinc SOLpor;
si DOcal, ho SOLtornaria a REfer.
Ja he fet el DOdol SOLi de REla buiSOLdor
puc DOconsSOLtruir un nou preREsent.

DOCom un aSOLvió REque s’enSOLlaira
DOen SOLcontra del REvent.

DOCom un venSOLçut REque s’aSOLgafa
DOa SOLles seves pròpies arRErels.

DOVull sortir SOLi reREcupeSOLrar
tot DOallò SOLque és REmeu,
DOvull tornar-SOLho a REintenSOLtar
i DOcomenSOLçar de REres.

LAmNo m’ho puc SOLtreure del REcap.
LAmCom es fa per torSOLnar a comenREçar
LAmquan perds tot el SOLque has estiREmat
i no DOtens res més per donar?

Potser estic sol, SOLperò REno tinc SOLpor;
si DOcal, ho SOLtornaria a REfer.
Ja he fet el DOdol SOLi de REla buiSOLdor
puc DOconsSOLtruir un nou preREsent.
Potser estic DOsol, SOLperò REno tinc SOLpor;
si DOcal, ho SOLtornaria a REfer.
Ja he fet el DOdol SOLi de REla buiSOLdor
puc DOconsSOLtruir un nou preREsent.

Dol sol re DOsol SOLdo REsol SOLre
dol DOsol SOLre sol do sol REre.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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