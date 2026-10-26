DOBusco les SOLforces REper torSOLnar i DOpoder SOLviure en REpau; DOtots els reSOLcords que tinc REencaSOLra, cerDOcles que SOLno van enRElloc.
LAmNo m’ho puc SOLtreure del REcap. LAmCom es fa per torSOLnar a comenREçar LAmquan perds tot el SOLque has estiREmat i no DOtens res més per donar?
Potser estic sol, SOLperò REno tinc SOLpor; si DOcal, ho SOLtornaria a REfer. Ja he fet el DOdol SOLi de REla buiSOLdor puc DOconsSOLtruir un nou preREsent.
DOCom un aSOLvió REque s’enSOLlaira DOen SOLcontra del REvent.
DOCom un venSOLçut REque s’aSOLgafa DOa SOLles seves pròpies arRErels.
DOVull sortir SOLi reREcupeSOLrar tot DOallò SOLque és REmeu, DOvull tornar-SOLho a REintenSOLtar i DOcomenSOLçar de REres.
LAmNo m’ho puc SOLtreure del REcap. LAmCom es fa per torSOLnar a comenREçar LAmquan perds tot el SOLque has estiREmat i no DOtens res més per donar?
Potser estic sol, SOLperò REno tinc SOLpor; si DOcal, ho SOLtornaria a REfer. Ja he fet el DOdol SOLi de REla buiSOLdor puc DOconsSOLtruir un nou preREsent. Potser estic DOsol, SOLperò REno tinc SOLpor; si DOcal, ho SOLtornaria a REfer. Ja he fet el DOdol SOLi de REla buiSOLdor puc DOconsSOLtruir un nou preREsent.
Dol sol re DOsol SOLdo REsol SOLre dol DOsol SOLre sol do sol REre.