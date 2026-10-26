DOSenzillament se'n va la REmvida, i arDOriba com un cabdell que el vent desREmfila, i MIfina. LAmSom actors a voltes, REmespectadors a voltes, DOsenzillament i com si FAres, la vida ens SOLdona i pren paDOper.
Serenament, quan ve l'oREmnada, aDOcaba, i potser, en el deixar-se REmvèncer, coMImença. LAmLa platja enamorada REmno sap l'espera llarga DOi obre els braços, no fos FAcas l'onada aSOLvui volgués queDOda's.
Així noLAmmés, em REmdeixo que tu em SOLdeixis; noDOmés aiLAmxí, et REmdeixo que ara em SOLdeixis. Jo DOtinc, per a LAmtu, un REmniu en el meu SOLarbre i un núvol DOblanc, LAmpenjat REmd'alguna branSOLca. Molt blanDOca...
Sovint és quan el sol deREmclina que el DOmires. Ell, pesarós, sap que, si REmminva, l'esMItimes. LAmArribem tard a voltes REmsense saber que a voltes DOel fràgil art d'un gest senFAzill podria SOLdir-te que... DO
Només aiLAmxí, em REmdeixo que tu em SOLdeixis; DOaixí noLAmmés, et REmdeixo que ara em SOLdeixis. Jo DOtinc, per a LAmtu, un REmniu en el meu SOLarbre i un núvol DOblanc, LAmpenjat REmd'alguna branSOLca. Molt DOblanc...