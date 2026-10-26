Un núvol blanc (Acords)

Senzillament se'n va la vida, i arriba

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach maremar
lluis llach maremar
DO REm MI LAm FA SOL

DOSenzillament se'n va la REmvida, i arDOriba
com un cabdell que el vent desREmfila, i MIfina.
LAmSom actors a voltes,
REmespectadors a voltes,
DOsenzillament i com si FAres, la vida ens SOLdona i pren paDOper.

Serenament, quan ve l'oREmnada, aDOcaba,
i potser, en el deixar-se REmvèncer, coMImença.
LAmLa platja enamorada
REmno sap l'espera llarga
DOi obre els braços, no fos FAcas l'onada aSOLvui volgués queDOda's.

Així noLAmmés, em REmdeixo que tu em SOLdeixis;
noDOmés aiLAmxí, et REmdeixo que ara em SOLdeixis.
Jo DOtinc, per a LAmtu, un REmniu en el meu SOLarbre
i un núvol DOblanc, LAmpenjat REmd'alguna branSOLca.
Molt blanDOca...

Sovint és quan el sol deREmclina que el DOmires.
Ell, pesarós, sap que, si REmminva, l'esMItimes.
LAmArribem tard a voltes
REmsense saber que a voltes
DOel fràgil art d'un gest senFAzill podria SOLdir-te que... DO

Només aiLAmxí, em REmdeixo que tu em SOLdeixis;
DOaixí noLAmmés, et REmdeixo que ara em SOLdeixis.
Jo DOtinc, per a LAmtu, un REmniu en el meu SOLarbre
i un núvol DOblanc, LAmpenjat REmd'alguna branSOLca.
Molt DOblanc...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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