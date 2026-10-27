LAmUn país normal és FAel que tots volem, amb SOLdret a decidir el LAmque vulgui la gent. Un país normal, i senFAse cap corrupció, els SOLlladres i banquers tots LAmjunts a la presó. Un país normal, on FAtots siguem iguals, ja SOLprou de retallades i LAmcues als hospitals. Un país normal, amb dret FAeducació, amb DOuna gran cultura i resMIpecte pels valors.
AiLAmxò és el que volem, a DOcrits ho demanem: MIun país normal. ALAmvui tots junts cantem. Això és el que volem, a DOcrits ho demanem: MIun país normal. ALAmvui tots junts cantem. Això és el que volem, a DOcrits ho demanem: MIun país normal. ALAmvui tots junts cantem. Això és el que volem, a DOcrits ho demanem: MIun país normal. ALAmvui tots junts cantem.
LAmMILAmMI x2
LAmUn país normal, que FAhagin molts calers, SOLsense indigents que LAmdormin als caixers. Un país normal, en el FAque tot avança, SOLla gent ja no se suïcida LAmquan els treuen la casa. Un país normal, on tot FAsiguin avantatges, SOLon baixin els tributs i LAmtreguin els peatges. Un país normal, amb seFAnyera de l'amor, SOLtolerància i civisme LAmper la gent de tot color.
Això és el que volem, a DOcrits ho demanem: MIun país normal. ALAmvui tots junts cantem. Això és el que volem, a DOcrits ho demanem: MIun país normal. ALAmvui tots junts cantem. Això és el que volem, a DOcrits ho demanem: MIun país normal. ALAmvui tots junts cantem. Això és el que volem, a DOcrits ho demanem: MIun país normal. ALAmvui tots junts cantem.