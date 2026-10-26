Un pam de nas (Acords)

Un pam, dos pams, tres pams de nas

Acords Acords
Txarango
Un LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla desSIcalça.
Un LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla desSIcalça.

FA#mDins SI7meu, FA#mfreda com la SI7neu,
et FA#mpenso i se'm glaça la SI7son.
En mi REmaj7→perdura com DO#m→un glaSIm→çó que DO#m→mai es FA#mfon.

Et SI7respiro FA#mmolt, molt fort. Ara no crec en la SI7sort,
visc FA#men un somni ras i senSI7zill,
però REmaj7→la por sol viuDO#m→re SIm→sempre DO#m→dins de FA#mmi.

Els SI7teus ulls FA#mde colors de tarSI7dor
aFA#mra em diuen que no, que no estic SI7sol,
que el REmaj7→vell mussol ja DO#m→pot SIm→arrenDO#m→car el FA#mvol.

Ets SI7tan dolça, FA#mtan bonica! M'aixopluSI7go
enFA#mtre els teus pits de nit, a les estrelles i d'amaSI7gat,
i puREmaj7→jaré per DO#m→llanSIm→çar-me DO#m→de FA#mcap.

Un LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla desSIcalça.
Un LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla desSIcalça.

FA#m SI7 FA#m SI7
FA#m SI7 FA#m SI7
FA#m SI7 FA#m SI7
FA#mÉSI7rem tan FA#mbons SI7amics.

FA#mI jo m'abraSI7çaré a un arbre perFA#mquè ara mateix no sé on SI7caure,
i FA#mtu agafes i SI7te'n vas,
i jo em REmaj7→quedo amb DO#m→un pam, SIm→dos pams, DO#m→tres pams de FA#mnas.

La mentiSI7da i la farsa l'he FA#mfugit en comparsa i SI7ara
ja FA#mno sé on dar-la, vestit dels colorsd'una garSI7landa,
perquè al REmaj7→cap d'aDO#m→vall la SIm→viDO#m→da és un FA#mball.

Un LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla desSIcalça.
Un LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla desSIcalça.

FA#mBaSI7lla FA#mdesSI7calça!
FA#mBaSI7lla FA#mdesSI7calça!
FA#mBaSI7lla FA#mdesSI7calça!
FA#mBaSI7lla FA#mdesSI7calça!
FA#mBaSI7lla FA#mdesSI7calça!
FA#mBaSI7lla FA#mdesSI7calça!
FA#mBaSI7lla FA#mdesSI7calça!
FA#mBaSI7lla FA#mdesSI7calça!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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