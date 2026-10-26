Un
LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i
SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla des SIcalça.
Un
LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i
SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla des SIcalça. FA#mDins SI7meu, FA#mfreda com la SI7neu,
et
FA#mpenso i se'm glaça la SI7son.
En mi
REmaj7→perdura com DO#m→un gla SIm→çó que DO#m→mai es FA#mfon.
Et
SI7respiro FA#mmolt, molt fort. Ara no crec en la SI7sort,
visc
FA#men un somni ras i sen SI7zill,
però
REmaj7→la por sol viu DO#m→re SIm→sempre DO#m→dins de FA#mmi.
Els
SI7teus ulls FA#mde colors de tar SI7dor
a
FA#mra em diuen que no, que no estic SI7sol,
que el
REmaj7→vell mussol ja DO#m→pot SIm→arren DO#m→car el FA#mvol.
Ets
SI7tan dolça, FA#mtan bonica! M'aixoplu SI7go
en
FA#mtre els teus pits de nit, a les estrelles i d'ama SI7gat,
i pu
REmaj7→jaré per DO#m→llan SIm→çar-me DO#m→de FA#mcap.
Un
LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i
SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla des SIcalça.
Un
LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i
SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla des SIcalça. FA#m SI7 FA#m SI7 FA#m SI7 FA#m SI7 FA#m SI7 FA#m SI7 FA#mÉ SI7rem tan FA#mbons SI7amics. FA#mI jo m'abra SI7çaré a un arbre per FA#mquè ara mateix no sé on SI7caure,
i
FA#mtu agafes i SI7te'n vas,
i jo em
REmaj7→quedo amb DO#m→un pam, SIm→dos pams, DO#m→tres pams de FA#mnas.
La menti
SI7da i la farsa l'he FA#mfugit en comparsa i SI7ara
ja
FA#mno sé on dar-la, vestit dels colorsd'una gar SI7landa,
perquè al
REmaj7→cap d'a DO#m→vall la SIm→vi DO#m→da és un FA#mball.
Un
LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i
SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla des SIcalça.
Un
LApam, dos SIpams, tres DO#mpams de nas
i
SOL#digue'm si tu te'n LAvas, la MIvida balla des SIcalça. FA#mBa SI7lla FA#mdes SI7calça! FA#mBa SI7lla FA#mdes SI7calça! FA#mBa SI7lla FA#mdes SI7calça! FA#mBa SI7lla FA#mdes SI7calça! FA#mBa SI7lla FA#mdes SI7calça! FA#mBa SI7lla FA#mdes SI7calça! FA#mBa SI7lla FA#mdes SI7calça! FA#mBa SI7lla FA#mdes SI7calça!
i
Un
i
et
En mi
Et
visc
però
Els
a
que el
Ets
en
i pu
Un
i
Un
i
i
i jo em
La menti
ja
perquè al
Un
i
Un
i