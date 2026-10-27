SOL RE SOL RE SOL RE SOL
Un pinyol de poREmanyela,
SOLun pinyol com un codony,
MIun pinyol per LAmna Miquela,
REque ha robat SOLes meu amor.
Es ninet diu REa sa nina:
SOLno me deixis tot solet,
MIque m'has LAmfet una ferida
REper a on ratSOLja es meu coret.
SOLMe'n vaig cantant sa cançó des pinyol
REmovent tots es meus ossos.
SOLVaig remenant també es cul cap enrere i envant,
SOLsembla que em faci trossos.
DO RE
SOLCaic dins un ritme sensual
DOcap a dins un fondal. Quina marxeta!
DOmNo voldria SOLaturar mai.
DOmSi estic sa com SOLun gra d'all,
DOcanREtaré sa SOLcançoneta.
Un pinyol REde cirereta,
SOLun pinyol d'albercoc verd,
MIun pinyol per LAmna Pereta,
REsi ella ho SOLvol, quin pinyolet!
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