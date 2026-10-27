Un pla perfecte (Acords)

Llançar de molt lluny un dard i fer diana

Acords Acords
Marc Parrot
marc parrot sortir per la finestra
marc parrot sortir per la finestra
MI LA DO SI

LALlançar de molt SI7lluny un dard i fer diana, MI
LAllançar una piloSI7ta enlaire i encistellar-MIla,
LAdesprés disparar SOL#7l'arpó i matar el peix DO#mgros RE
LAi aparèixer per SI7casa teva amb un ram de MIsort.

LAIdees que fossin SI7claus per un pla perfecMIte,
LAbarreges que es SI7convertirien en receptes, MI
LAtrobar sense SOL#7buscar el que necesDO#msitava, RE
LAno carregar mai SI7res d'allò que em sobrava. MI

LAI no haver envejat DOningú, no haver desitjat mai
LA6el SI7que altres tenen i segur MIque tu ja no tindràs,
LAsaber-se guanyador de DOcap competició
LA6i amb SI7la bola del món juMIgar sense por de deixar-la
LAun dia aMIbandonaLAda, penjada a la MIteulada.

LA DO SI

LAPortar el primer SI7petó sempre a la butxaca, MI
LAdespertar abans SI7de passar-me la parada, MI
LAtenir molta SOL#7sed quan m'omplo la boca DO#md'aigua, RE
LAsaber que avui SI7t'has vestit per agradar-MIme.

LAI no haver envejat DOningú, no haver desitjat mai
LA6el SI7que altres tenen i seMIgur que tu ja no tindràs,
LAsaber-se guaDOnyador de cap competició
LA6i amb SI7la bola del món juMIgar sense por de deixar-la
LAun dia aMIbandoLAnada, penjada a la MIteulada.

LAI saber escollir a l'atzar DOi no haver de triar mai,
LA6sentir SI7sempre que estàs al miMIllor lloc on pots estar,
LAtrobar el sol quan fa DOfred i quan et vols mullar,
LA6trobar SI7algú que sota la MIpluja et vulgui acompanyar
LAi de vida MIqueLAdar-te amb l'ànima MIamarada.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi