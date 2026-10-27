LALlançar de molt SI7lluny un dard i fer diana, MI LAllançar una piloSI7ta enlaire i encistellar-MIla, LAdesprés disparar SOL#7l'arpó i matar el peix DO#mgros RE LAi aparèixer per SI7casa teva amb un ram de MIsort.
LAIdees que fossin SI7claus per un pla perfecMIte, LAbarreges que es SI7convertirien en receptes, MI LAtrobar sense SOL#7buscar el que necesDO#msitava, RE LAno carregar mai SI7res d'allò que em sobrava. MI
LAI no haver envejat DOningú, no haver desitjat mai LA6el SI7que altres tenen i segur MIque tu ja no tindràs, LAsaber-se guanyador de DOcap competició LA6i amb SI7la bola del món juMIgar sense por de deixar-la LAun dia aMIbandonaLAda, penjada a la MIteulada.
LADOSI
LAPortar el primer SI7petó sempre a la butxaca, MI LAdespertar abans SI7de passar-me la parada, MI LAtenir molta SOL#7sed quan m'omplo la boca DO#md'aigua, RE LAsaber que avui SI7t'has vestit per agradar-MIme.
LAI no haver envejat DOningú, no haver desitjat mai LA6el SI7que altres tenen i seMIgur que tu ja no tindràs, LAsaber-se guaDOnyador de cap competició LA6i amb SI7la bola del món juMIgar sense por de deixar-la LAun dia aMIbandoLAnada, penjada a la MIteulada.
LAI saber escollir a l'atzar DOi no haver de triar mai, LA6sentir SI7sempre que estàs al miMIllor lloc on pots estar, LAtrobar el sol quan fa DOfred i quan et vols mullar, LA6trobar SI7algú que sota la MIpluja et vulgui acompanyar LAi de vida MIqueLAdar-te amb l'ànima MIamarada.