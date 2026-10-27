SOLUn punt a DOpart, un punt seguit.
PotSOLser tu DOet creus perfecte.
PotSOLser aDOvui, potser demà,
et SOLbaixaDOran els fums.
SOL DO RE
SOLBusca'm dins. SeDOrà molt trist sentir-te dir:
PerSOLdona-me, veuDOre't a terra i suplicar:
va SOLser un error. Tu DOno ets res més que un cul de sac.
Et treSOLpitjaré i em DOcreuré que soc important.
SOL DO
SOLSurt d'aquí. SenDOto una olor poc familiar.
No em SOLmola gens la DOmirada que tu em fas.
SOLPotser tu creus, però, DOnena, a qui vols enganyar?
Et treSOLpitjaré i em DOcreuré que soc important.
LADigue'm que t'inSOL#sulti.
Aquest SOLjoc m'està agradant. Ja no et sents tan important,
prinLAcesa de tots els mirons. Et SOL#creuràs la reina del món;
ets SOLun dimoni escuat i les banyes hi has deixat.
Un SOLpunt a part, un punt seguit.
PotDOser tu et creus perREfecte.
PotSOLser avui, potser demà,
et DObaixaran els REfums del cap.
Et DObaixaran els REfums del cap.
DO LA# SOL
NeceDOsito LA#que me SOLdigas
que soy DOla más atracLA#tiva de la SOLnoche y del local,
que soy DOla muLA#jer perSOLfecta:
mucha DOteta, poco culoy la REcara maquillá.
TeSOLnir-te, FAsenDOtir-te, saSOLber-te FAa DOprop meu.
TeSOLnir-te, FAsenDOtir-te, saSOLber-te FAesDOtimar.
SOLSaps molt bé, aDOra no és el millor moment
per SOLdiscutir, per DOtornar enrera en el temps.
SinSOLcerament, mai DOhe deixat de pensar en tu;
et SOLsomiaré, enDOcara que estiguis molt lluny.
SOLUn DOpunt a part...
Un SOLpunt DOa part...
TeSOLnir-te, FAsenDOtir-te, saSOLber-te FAa DOprop meu.
TeSOLnir-te, FAsenDOtir-te, saSOLber-te FAesDOtimar.
SOLUn DOpunt a part...
Un SOLpunt DOa part...
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