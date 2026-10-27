Un quart de segon (Acords)

Dimonis que pengen del cel

Acords Acords
Xeic!
xeic batecs
xeic batecs
REm DO FA x2
LA SI♭ FA DO x2

REmDimonis que pengen del cel,
SI♭envoltats de núvols vermells,
DOcollars plens de joies robades,
iFAmatges de sants que han esLAtat esborrades.

REmFogueres que mai no s’apaguen de nit,
SI♭cendres plenes d’enganys i neguit,
DOcases buides, carrers,
soFAtanes demanant clemència entremig dels braREmsers.

SI♭Com et canvia la vida en un quart de seFAgon!
Heu pasLAsat de ser els amos a camiREmnar de genolls.
Ai! Com et canvia la por, ara SI♭que
heu deixat de ser els més LAforts
i han troFAbat dins la vostra barraca
el mapa del treDOsor!

REm DO FA x2
LA SI♭ FA DO x2

REmLes claus d’aquell vell paradís
SI♭que ha tingut al poble submís.
DOTorna a estar mossegada
la FApoma de l’arbre amb la LAsaba assecada.

REmFogueres que mai no s’apaguen de nit,
SI♭cendres plenes d’enganys i neguit,
DOcases buides, carrers,
soFAtanes demanant clemència entremig dels braREmsers.

SI♭Com et canvia la vida en un quart de seFAgon!
Heu pasLAsat de ser els amos a camiREmnar de genolls.
Ai! Com et canvia la por, ara SI♭que
heu deixat de ser els més LAforts
i han troFAbat dins la vostra barraca
el mapa del treDOsor!

LA SI♭ FA DO
REm SI♭ FA DO REm

SI♭Com et canvia la vida en un quart de seFAgon!
Heu pasLAsat de ser els amos a camiREmnar de genolls.
Ai! Com et canvia la por, ara SI♭que
heu deixat de ser els més LAforts
i han troFAbat dins la vostra barraca
el mapa del treDOsor!
SI♭Com et canvia la vida en un quart de seFAgon!
Heu pasLAsat de ser els amos a camiREmnar de genolls.
Ai! Com et canvia la por, ara SI♭que
heu deixat de ser els més LAforts
i han troFAbat dins la vostra barraca
el mapa del treDOsor!

REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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