REmDimonis que pengen del cel, SI♭envoltats de núvols vermells, DOcollars plens de joies robades, iFAmatges de sants que han esLAtat esborrades.
REmFogueres que mai no s’apaguen de nit, SI♭cendres plenes d’enganys i neguit, DOcases buides, carrers, soFAtanes demanant clemència entremig dels braREmsers.
SI♭Com et canvia la vida en un quart de seFAgon! Heu pasLAsat de ser els amos a camiREmnar de genolls. Ai! Com et canvia la por, ara SI♭que heu deixat de ser els més LAforts i han troFAbat dins la vostra barraca el mapa del treDOsor!
REmDOFA x2 LASI♭FADO x2
REmLes claus d’aquell vell paradís SI♭que ha tingut al poble submís. DOTorna a estar mossegada la FApoma de l’arbre amb la LAsaba assecada.
REmFogueres que mai no s’apaguen de nit, SI♭cendres plenes d’enganys i neguit, DOcases buides, carrers, soFAtanes demanant clemència entremig dels braREmsers.
SI♭Com et canvia la vida en un quart de seFAgon! Heu pasLAsat de ser els amos a camiREmnar de genolls. Ai! Com et canvia la por, ara SI♭que heu deixat de ser els més LAforts i han troFAbat dins la vostra barraca el mapa del treDOsor!
LASI♭FADO REmSI♭FADOREm
SI♭Com et canvia la vida en un quart de seFAgon! Heu pasLAsat de ser els amos a camiREmnar de genolls. Ai! Com et canvia la por, ara SI♭que heu deixat de ser els més LAforts i han troFAbat dins la vostra barraca el mapa del treDOsor! SI♭Com et canvia la vida en un quart de seFAgon! Heu pasLAsat de ser els amos a camiREmnar de genolls. Ai! Com et canvia la por, ara SI♭que heu deixat de ser els més LAforts i han troFAbat dins la vostra barraca el mapa del treDOsor!