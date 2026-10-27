REGuarda't de mi, SOLno facis LAtant el brètol, REque no et pot SOLsortir gens bé: LAt'hi va la pell. RESón uns camins de SOLgos que ni els LAmés fins se'n salven, REdel "pixum" que SOLdona aLAquell pou glaçat. REUn àngel em va SOLdir d'on treLAia la meva sort, REsi proveniSOLa de dins del LAcor d'algun boig, REcom d'un proscrit que es SOLmofa d'algun LAguàrdia civil, REfent-li la SOLguitza toLAta la nit. REUna dosi per SOLla salut, uLAna dosi per fi.
SImFa uns quants anys SOLque esmolo les venes, SImper tal de perSOLdre aquestes crues penes, SImm'estan matant, SOLesprement-me per dins, per dins. RENo et casis amb mi, si, ja SOLsaps el pa LAque hi donen. SImQuè vols ésser SOLun rantell avinagrat? SImLa neu voleSOLia, no només s'enflaira, SImdiuen que és dolSOLça quan tot just el somni és nat. SImUn àngel em va SOLdir d'on treia la meva sort, SImsi proveniSOLa de dins del cor d'algun boig, SImcom d'un proscrit que es SOLmofa d'algun guàrdia civil, SImfent-li la SOLguitza tota la nit. SImUna doSOLsi per la salut, SImuna dosi per SOLfi, per poder anar a dormir.
SImFa uns quants anys SOLque esmolo les venes, SImper tal de perSOLdre aquestes crues penes, SImm'estan matant, SOLesprement-me per dins, per dins!
REUn ionqui vol SOLsang de LAlliris mustis... RELori lari laSOLbinagratLAlararairaira!
REUna dosi SOLper LAla saluuuut! REUna dosi per fi, SOLper poder LAanar a dormir. REUna dosi per la SOLsaluuuut! LARESOLLARESOLLA REUna dosi per fi, per SOLpoder anar LAjunts al llit. RESOLLA