Un regal de la història (Acords)

Ens van dir que som proclius a la derrota

Acords Acords
Brams
brams oferta de dialeg
brams oferta de dialeg
SOL LAm DOadd9 RE

Ens van SOLdir que som proclius a la derLAmrota,
que els vaDOadd9lents del nostre bàndol ja són REmorts,
ens van SOLoferir assumir les seves glòLAmries
i lluir pel DOadd9món la vergonya al passaREport.

Ens van SOLdir que els estels són inabasLAmtables,
i és per aiDOadd9xò que en vam fer el nostre objecREtiu,
és per SOLaixò que els vam cosir a les banLAmderes
i és per DOadd9això que, quan podem, en presuREmim.

I amb SOLels peus a terra, sense enlaiLAmrar-nos,
sembla que DOadd9d'aquell estel som més a REprop.
I aiSOLxò és potser perquè no era un cos ceLAmleste,
sinó un DOadd9punt de llum del somni en la fosREcor.

Aquí hi MImha totes les eiLAnes
per poder MImesberlar la reiLAxa,
aquí hi MImha tots els maLApes
per saDOber on hem d'anar,
aMImquí hi ha la senLAtència
dels pobles MImque decideiLAxen.
No se m'aDOcaba d'acudir
què més ens REcal.

Potser tamSOLpoc no és tan nefast
haver hereMImtat un poble condemnat a REmort,
si fer-lo SOLlliure és a l'abast.
Potser haurem MImde reconèixer que estem de FAsort.

Saltin SOLtaps de vi i d'eufòria que, ara, aquesta situació
és un reFAgal que fa la història
a la REnostra generaSOLció.

SOL LA DO RE x2

I veSOLiem ja nous estels de forma LAmclara,
esDOadd9tels que en noves banderes cosiRErem,
i tot SOLi que primer cal acabar la LAmfeina,
ens DOadd9n'estem enamorant ja de vaRElent.

Aquí hi MImha totes les eiLAnes
per poder MImesberlar la reiLAxa,
aquí hi MImha tots els maLApes
per saDOber on hem d'anar,
aMImquí hi ha la senLAtència
dels pobles MImque decideiLAxen.
No se m'aDOcaba d'acudir
què més ens REcal.

Potser tamSOLpoc no és tan nefast
haver hereMImtat un poble condemnat a REmort,
si fer-lo SOLlliure és a l'abast.
Potser haurem MImde reconèixer que estem de FAsort.
Potser tamSOLpoc no és tan nefast
haver hereMImtat un poble condemnat a REmort,
si fer-lo SOLlliure és a l'abast.
Potser haurem MImde reconèixer que estem de FAsort.

Saltin SOLtaps de vi i d'eufòria que, ara, aquesta situació
és un reFAgal que fa la història
a la REnostra generaSOLció.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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