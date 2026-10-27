Ens van SOLdir que som proclius a la derLAmrota, que els vaDOadd9lents del nostre bàndol ja són REmorts, ens van SOLoferir assumir les seves glòLAmries i lluir pel DOadd9món la vergonya al passaREport.
Ens van SOLdir que els estels són inabasLAmtables, i és per aiDOadd9xò que en vam fer el nostre objecREtiu, és per SOLaixò que els vam cosir a les banLAmderes i és per DOadd9això que, quan podem, en presuREmim.
I amb SOLels peus a terra, sense enlaiLAmrar-nos, sembla que DOadd9d'aquell estel som més a REprop. I aiSOLxò és potser perquè no era un cos ceLAmleste, sinó un DOadd9punt de llum del somni en la fosREcor.
Aquí hi MImha totes les eiLAnes per poder MImesberlar la reiLAxa, aquí hi MImha tots els maLApes per saDOber on hem d'anar, aMImquí hi ha la senLAtència dels pobles MImque decideiLAxen. No se m'aDOcaba d'acudir què més ens REcal.
Potser tamSOLpoc no és tan nefast haver hereMImtat un poble condemnat a REmort, si fer-lo SOLlliure és a l'abast. Potser haurem MImde reconèixer que estem de FAsort.
Saltin SOLtaps de vi i d'eufòria que, ara, aquesta situació és un reFAgal que fa la història a la REnostra generaSOLció.
SOLLADORE x2
I veSOLiem ja nous estels de forma LAmclara, esDOadd9tels que en noves banderes cosiRErem, i tot SOLi que primer cal acabar la LAmfeina, ens DOadd9n'estem enamorant ja de vaRElent.
Aquí hi MImha totes les eiLAnes per poder MImesberlar la reiLAxa, aquí hi MImha tots els maLApes per saDOber on hem d'anar, aMImquí hi ha la senLAtència dels pobles MImque decideiLAxen. No se m'aDOcaba d'acudir què més ens REcal.
Potser tamSOLpoc no és tan nefast haver hereMImtat un poble condemnat a REmort, si fer-lo SOLlliure és a l'abast. Potser haurem MImde reconèixer que estem de FAsort. Potser tamSOLpoc no és tan nefast haver hereMImtat un poble condemnat a REmort, si fer-lo SOLlliure és a l'abast. Potser haurem MImde reconèixer que estem de FAsort.
Saltin SOLtaps de vi i d'eufòria que, ara, aquesta situació és un reFAgal que fa la història a la REnostra generaSOLció.