Intro:
FAm SI♭m LA♭ DO x2 FAmSamir, hem de parlar SI♭mara que ningú no ens veurà. LA♭Potser no saps ni com em DOdic. FAmSoc Dragan Drulo SI♭mvić i visc en el bell mig LA♭del veí poble serbi ene DOmic. FAmDe fet, no és sorpre SI♭mnent que no em tinguis present: LA♭els bosnians no soleu bai DOxar. FAmI amb la mala SI♭mmaror que hi ha, jo tampoc LA♭no aquí, al teu poble, havia pujat DOmai. FAmPot semblar estrany, però et vinc a SI♭mdir que els meus soldats vindran
a
LA♭quí a primera hora del ma DOtí per atacar. FAmSi troben homes al po SI♭mblat, acabaran en un
fos
LA♭sat: la guerra aquí també ha arri DObat. LA♭I ara fuig, salveu la FAmpell. La nit serà un
bon mo
SOL♭ment per marxar cap a po MI♭nent. Camineu LA♭incansablement. Busqueu re FAmfugi segur abans que
no sur
SOL♭ti el sol i us encengui MI♭els ulls de dol. FAm SI♭m LA♭ DO FAmNo deus saber, pe SI♭mrò,per què t'explico això, LA♭per què amb els meus soc deslle DOial. FAmEl que t'expli SI♭mcaré no és d'ara, LA♭que ja ve de la II Guerra Mundi DOal. FAmEl meu pare e SI♭mra amic del teu des de ben xic, LA♭i els xètniks el van reclu DOtar. FAmVan quedar als SI♭mdos extrems, ton pare LA♭en aquell temps va ser policia bosni DOà. FAmHi va haver una nit que el SI♭mmeu a la cel·la pregava
a
LA♭Déu: l'havien d'afuse DOllar l'endemà al matí. FAmTon pare, que era el guar SI♭mdià, la clau el pany va fer
vol
LA♭tar. S'abraçaren i va fu DOgir. LA♭I ara fuig, salveu la FAmpell. La nit serà un
bon mo
SOL♭ment per marxar cap a po MI♭nent. Camineu LA♭incansablement. Busqueu re FAmfugi segur abans que
no sur
SOL♭ti el sol i us encengui MI♭els ulls de dol. FAm SI♭m LA♭ DO FAmCinquanta anys després, SI♭mla memòria m'ha empès LA♭a vindre d'amagat a DOquí. FAmI dur-te aquest SI♭mrecord i alliberar del cor LA♭aquest secret que t'havia de DOdir. FAmEmporta't ben lluny els teus fills, a bon re SI♭mcer d'aquests
pe
LA♭rills, que creixin forts, sans i valents perquè amb el DOtemps FAmpuguin salvar els meus dels danys de la guerra SI♭mque els
ave
LA♭ranys preveuen per d'aquí a uns DOanys. LA♭I ara fuig, salveu la FAmpell. La nit serà un
bon mo
SOL♭ment per marxar cap a po MI♭nent. Camineu LA♭incansablement. Busqueu re FAmfugi segur abans que
no sur
SOL♭ti el sol i us encengui MI♭els ulls de dol. LA♭I ara fuig, salveu la FAmpell. La nit serà un
bon mo
SOL♭ment per marxar cap a po MI♭nent. Camineu LA♭incansablement. Busqueu re FAmfugi segur abans que
no sur
SOL♭ti el sol i us encengui MI♭els ulls de dol. FAm SI♭m LA♭ DO x4 FAm
a
fos
bon mo
no sur
a
vol
bon mo
no sur
pe
ave
bon mo
no sur
bon mo
no sur