Un secret que t'havia de dir (Acords)

Samir, hem de parlar ara que ningú no ens veurà

Acords Acords
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Intro: FAm SI♭m LA♭ DO x2

FAmSamir, hem de parlar SI♭mara que ningú no ens veurà.
LA♭Potser no saps ni com em DOdic.

FAmSoc Dragan DruloSI♭mvić i visc en el bell mig
LA♭del veí poble serbi eneDOmic.

FAmDe fet, no és sorpreSI♭mnent que no em tinguis present:
LA♭els bosnians no soleu baiDOxar.

FAmI amb la mala SI♭mmaror que hi ha, jo tampoc
LA♭no aquí, al teu poble, havia pujat DOmai.

FAmPot semblar estrany, però et vinc a SI♭mdir que els meus soldats vindran
aLA♭quí a primera hora del maDOtí per atacar.
FAmSi troben homes al poSI♭mblat, acabaran en un
fosLA♭sat: la guerra aquí també ha arriDObat.

LA♭I ara fuig, salveu la FAmpell. La nit serà un
bon moSOL♭ment per marxar cap a poMI♭nent. Camineu
LA♭incansablement. Busqueu reFAmfugi segur abans que
no surSOL♭ti el sol i us encengui MI♭els ulls de dol.

FAm SI♭m LA♭ DO

FAmNo deus saber, peSI♭mrò,per què t'explico això,
LA♭per què amb els meus soc deslleDOial.

FAmEl que t'expliSI♭mcaré no és d'ara,
LA♭que ja ve de la II Guerra MundiDOal.

FAmEl meu pare eSI♭mra amic del teu des de ben xic,
LA♭i els xètniks el van recluDOtar.

FAmVan quedar als SI♭mdos extrems, ton pare
LA♭en aquell temps va ser policia bosniDOà.

FAmHi va haver una nit que el SI♭mmeu a la cel·la pregava
a LA♭Déu: l'havien d'afuseDOllar l'endemà al matí.
FAmTon pare, que era el guarSI♭mdià, la clau el pany va fer
volLA♭tar. S'abraçaren i va fuDOgir.

LA♭I ara fuig, salveu la FAmpell. La nit serà un
bon moSOL♭ment per marxar cap a poMI♭nent. Camineu
LA♭incansablement. Busqueu reFAmfugi segur abans que
no surSOL♭ti el sol i us encengui MI♭els ulls de dol.

FAm SI♭m LA♭ DO

FAmCinquanta anys després,SI♭mla memòria m'ha empès
LA♭a vindre d'amagat aDOquí.

FAmI dur-te aquest SI♭mrecord i alliberar del cor
LA♭aquest secret que t'havia de DOdir.

FAmEmporta't ben lluny els teus fills, a bon reSI♭mcer d'aquests
peLA♭rills, que creixin forts, sans i valents perquè amb el DOtemps
FAmpuguin salvar els meus dels danys de la guerra SI♭mque els
aveLA♭ranys preveuen per d'aquí a uns DOanys.

LA♭I ara fuig, salveu la FAmpell. La nit serà un
bon moSOL♭ment per marxar cap a poMI♭nent. Camineu
LA♭incansablement. Busqueu reFAmfugi segur abans que
no surSOL♭ti el sol i us encengui MI♭els ulls de dol.
LA♭I ara fuig, salveu la FAmpell. La nit serà un
bon moSOL♭ment per marxar cap a poMI♭nent. Camineu
LA♭incansablement. Busqueu reFAmfugi segur abans que
no surSOL♭ti el sol i us encengui MI♭els ulls de dol.

FAm SI♭m LA♭ DO x4
FAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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