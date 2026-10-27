Un sol radiant (Acords)

I redoblen els tambors

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve life vest under your seat
pau vallve life vest under your seat
SI♭ MI♭ LA♭ DOm

I reSI♭doblen MI♭els tamLA♭bors DOm
i es SI♭van enceMI♭nent els LA♭llums DOm
i ja es SI♭veu ben MI♭clar el caLA♭DOm
i, de SI♭cop, ja MI♭no fa LA♭por. DOm

SI♭I MI♭ara et ve al LA♭cap DOm
SI♭un MI♭consell de veriLA♭tat DOm
SI♭que MI♭ni vas sospiLA♭tar DOm
SI♭quan MI♭tot era inferLA♭nal, DOm
SI♭i MI♭que LA♭diu: DOm

SI♭“Pensa MI♭que,
per LA♭molt que ara DOmno ho vegis clar,
SI♭darrera tots els núvols griMI♭sos
hi LA♭fa sempre DOmun sol radiant”.

I de SI♭nou aMI♭quells maLA♭tins DOm
a l'omSI♭bra MI♭d’un geLA♭gant, DOm
veient SI♭que MI♭tot pot LA♭ser DOm
per fi SI♭pel MI♭costat LA♭clar. DOm

SI♭I és que MI♭t'ha estat ploLA♭vent DOm
SI♭durant MI♭tant de LA♭temps DOm
SI♭que ara MI♭que estàs tan LA♭DOm
SI♭vols criMI♭dar fort al LA♭vent: DOm

“Amunt i SI♭pensa MI♭que,
per LA♭molt que ara DOmno ho vegis clar,
darrera tots els SI♭núvols griMI♭sos
hi LA♭fa sempre DOmun sol radiant”
i ara SI♭brilles MI♭tu!
I LA♭ara DOmel sol ets tu!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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