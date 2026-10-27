La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Si
LAvols treu-te la dis REfressa,
fes-ho sense
MIpressa,
respira com si
LAfos el primer DO#7cop. LATots tenim els nostres REmonstres,
ens sentim vulne
MIrables;
potser és això el que ens
LAcrida a ser mi DO#7llors. FA#mTens un REsostre fet d'es LAtrelles
i un
MIllarg camí als teus FA#mpeus,
les
REmans per cons LAtruir-te i la més DO#7dolça de les veus. LACom ens costa tant en REtendre
que els fruits d'aquesta
MIterra
ens esperen més en
LAllà de tantes DO#7pors,
que
LAmolts voldrien enlai RErar-se,
robar les teves
MIales
per escapar de
LAvides sense a DO#7mor. FA#mTens un REsostre fet d'es LAtrelles
i un
MIllarg camí als teus FA#mpeus,
les
REmans per cons LAtruir-te i la més DO#7dolça de les veus. FA#mTens un REsostre fet d'es LAtrelles
i un
MIllarg camí als teus FA#mpeus,
les
REmans per cons LAtruir-te i la més DO#7dolça de les FA#mveus.
Un
REsostre fet d'es LAtrelles
i un
MIllarg camí als teus FA#mpeus,
les
REmans per cons LAtruir-te i la més DO#7dolça de les veus.
fes-ho sense
respira com si
ens sentim vulne
potser és això el que ens
i un
les
que els fruits d'aquesta
ens esperen més en
que
robar les teves
per escapar de
i un
les
i un
les
Un
i un
les