Un sostre fet d'estrelles (Acords)

Acords de la cançó "Un sostre fet d'estrelles" d'Els Catarres, de l'àlbum "Diamants" (2022)

Acords Acords
Els Catarres
els catarres diamants
els catarres diamants

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Si LAvols treu-te la disREfressa,
fes-ho sense MIpressa,
respira com si LAfos el primer DO#7cop.
LATots tenim els nostres REmonstres,
ens sentim vulneMIrables;
potser és això el que ens LAcrida a ser miDO#7llors.

FA#mTens un REsostre fet d'esLAtrelles
i un MIllarg camí als teus FA#mpeus,
les REmans per consLAtruir-te i la més DO#7dolça de les veus.

LACom ens costa tant enREtendre
que els fruits d'aquesta MIterra
ens esperen més enLAllà de tantes DO#7pors,
que LAmolts voldrien enlaiRErar-se,
robar les teves MIales
per escapar de LAvides sense aDO#7mor.

FA#mTens un REsostre fet d'esLAtrelles
i un MIllarg camí als teus FA#mpeus,
les REmans per consLAtruir-te i la més DO#7dolça de les veus.

FA#mTens un REsostre fet d'esLAtrelles
i un MIllarg camí als teus FA#mpeus,
les REmans per consLAtruir-te i la més DO#7dolça de les FA#mveus.
Un REsostre fet d'esLAtrelles
i un MIllarg camí als teus FA#mpeus,
les REmans per consLAtruir-te i la més DO#7dolça de les veus.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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