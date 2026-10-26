FA#mD'acord que costa que REels núvols escampin la boiMIra, FA#mi vas a córrer i REet canses, però ets al mateix MIlloc, FA#mi que, amb l'excusa REd'aquesta crisi feta a miMIda, FA#mels de sempre se't REpixen i diuen que MIplou.
FA#mJa sé que d'un temps ençà REtothom t'aboca malaltiMIes, FA#mque al sociosaniREtari hi fas més hores que al MItren, FA#mque hi ha matins espesREsos que et xuclen l'energiMIa FA#mi vas al llit rebentat, REperò al llit no hi dorm ni MIDéu.
Però no rondiREnes, MIsaps que també hi ha LAdies MIlluents com galtes untades de pa amb oli LAi sal.
FA#mD'acord que te l'estimes, REperò sovint et desespeMIra, FA#mi, tot i així, quan no REhi és, et fa falta i ho MIsaps. FA#mQue t'han pujat el lloguer, REperò no t'arreglen la caldeMIra, FA#mi dius “com va?” per ser REamable i t'inflen el MIcap.
Però no rondiREnes, MIsaps que també hi ha LAdies MIlluents com boies cofoies tacant l'escuma de groc llamREpant.
MII no rondiREnes, MIsaps que també hi ha LAdies MIlluents com els llavis d'ella just quan t'acaba de morreREjar.
MIPer això no rondiREnes, MIsaps que també hi ha LAdies MIrodons com un tall de síndria regaliREmant.