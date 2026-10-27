Un tros de fang (Acords)

Tu no saps com em fas sentir

Acords Acords
Mishima
mishima set tota la vida
mishima set tota la vida
DO FA SOL DO FA SOL

Tu no DOsaps com em FAfas senSOLtir,
com un niDOnot vora la FAcaixa,
tan peSOLtit, insignifiDOcant,
a les teves FAmans, un tros de SOLfang.
Tu no DOsaps com em FAfas senSOLtir,
com un iDOdiota que compta el FAtemps perSOLdut
entre un ja ens veuDOrem i un FAavui no SOLpuc.

LAm SOL MIm FA x2

Tu no DOsaps recoFAnèixer en SOLmi,
el que tinc DOd'or et sembla una FAllauna,
jo m’arSOLrugo i vaig oxiMImdant-me. FA
El que trobo DOdolç a FAtu t’aSOLmarMImga, FA
i per allarDOgar la tonteFAria,
el que ens creSOLmava avui està oMImfegant-FAme.
I per allarDOgar la tonteFAria,
el que ens creSOLmava avui està oMImfegant-FAme.

LAm SOL MIm FA x2

Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir…
Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir…
Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir…
Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir…
Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir…
Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir…

LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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