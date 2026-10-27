Tu no DOsaps com em FAfas senSOLtir, com un niDOnot vora la FAcaixa, tan peSOLtit, insignifiDOcant, a les teves FAmans, un tros de SOLfang. Tu no DOsaps com em FAfas senSOLtir, com un iDOdiota que compta el FAtemps perSOLdut entre un ja ens veuDOrem i un FAavui no SOLpuc.
LAmSOLMImFA x2
Tu no DOsaps recoFAnèixer en SOLmi, el que tinc DOd'or et sembla una FAllauna, jo m’arSOLrugo i vaig oxiMImdant-me. FA El que trobo DOdolç a FAtu t’aSOLmarMImga, FA i per allarDOgar la tonteFAria, el que ens creSOLmava avui està oMImfegant-FAme. I per allarDOgar la tonteFAria, el que ens creSOLmava avui està oMImfegant-FAme.
LAmSOLMImFA x2
Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir… Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir… Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir… Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir… Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir… Tu no LAmsaps com em SOLfas senMIm→FAtir…