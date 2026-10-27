MI
InLAcreïble, però és MIcert:
com LAmés gran, més perMIvers.
LADolor i plaer de primer plat.
O creure's un aniMImal.
Qui diu que soc norMImal?
DeLAgut a la meva MImalaltia
falta LAd'escrúpols i moMIral,
que LAno m'agradi el futbol,
REel sexe o el rock & roll,
REtinc el barri espantat;
la gent DO#parla d'amagat.
MINo, no, LAno em senyalis amb el dit. MINo, no. RE LA
MINo, no, LAsimplement soc diferent.
SIDigues un altre cop:
que soc un xic MIestrany, LA
que soc un xic MIestrany, LA
que soc un xic MIestrany, LA
que soc un xic MIestrany. LA
Penjo el mòbil i obro el maleMItí,
trec la LAmeva última col·lecMIció:
calLAçotets, sostenidors.
Ara començo a fer MIpor.
Qui diu que soc norMImal?
FiLAcar-me jo tot dins d'un foMIrat
i menLAjar-me el que m'hagi de menMIjar,
que em LAfiquin en un forat.
REQue m'empastifin amb nap.
RETinc el barri espantat;
DO#la gent parla d'amagat.
MINo, no, LAno em senyalis amb el dit. MINo, no. RE LA
MINo, no, LAsimplement soc diferent.
SIDigues un altre cop:
REque soc un xic estrany,
REque soc un xic estrany,
DO#que soc un xic estrany.
LAQue soc un xic... SIUoooooooo!
MI LA MI RE LA
No, SIno.
LAQue soc SIun xic estrany.
LANo, no, no SIem senyalis amb el dit.
LAT'he SIdit que no.
LAT'he dit SImil cops que no.
LAQue no em SIsenyalis amb el dit.
LA SI No, no, no em senyalis, no.
LAM'estic SIposant nerviós.
LANo m'ho SItornis a dir, no, no.
LANo, no, no SIem senyalis amb el dit.
LANo, no, SIt'he dit mil cops que no.
LAQue soc SIun xic. Uoooooh!
LAQue SIsoc un xic.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.