MINo me canta baFA#m7lades ni me SOL#m7duu es cafè amb llet dins es FA#m7llit, SI7 però LAsi estic en hores MIbaixes, DO#7 sempre hi FA#m7és quan la SI7necesLAsit. MIFA#m7SI7
MIJo no li regal FA#m7roses ni un aSOL#m7bric d'aquells per braveFA#m7jar, SI7 només LAli he donat dues MIjoies: DO#7 n'Àlex i FA#m7un cor eSI7namoLArat. MISI7
Quan de MIfer l'amor ella en té MI7ganes, m'ho fa LAsaber sense gens de LAmtrui, tan MIsols amb una riaFA#m7lla o amb SI7una aclucada MId'ull. Tan sols amb una riaFA#m7lla o amb SI7una aclucada DOd'ull. MI
MINo estem plegats deFA#m7bades: ja no SOL#m7som uns nins que comenFA#m7çam. SI7 Mos hem LAallunyat a veMIgades, DO#7 i com més FA#m7va més mos SI7estiLAmam. MIFA#m7SI7
MIJo vaig molt de viatFA#m7ge volant SOL#m7sovint d'aquí cap enFA#m7llà, SI7 mes llaLAvonces quan arrib a MIcasa DO#7 ella FA#m7sempre m'esSI7tà espeLArant. MISI7
Quan de MIfer l'amor ella en té MI7ganes, m'ho fa LAsaber sense gens de LAmtrui, tan MIsols amb una riaFA#m7lla o amb SI7una aclucada MId'ull. Tan sols amb una riaFA#m7lla o amb SI7una aclucada DOd'ull. MI
Quan de MIfer l'amor ella en té MI7ganes, m'ho fa LAsaber sense gens de LAmtrui, tan MIsols amb una riaFA#m7lla o amb SI7una aclucada MId'ull. Tan sols amb una riaFA#m7lla o amb SI7una aclucada DOd'ull. MI