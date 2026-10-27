Una aclucada d'ulls (Acords)

No me canta balades

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya una aclucada d ull
tomeu penya una aclucada d ull
MINo me canta baFA#m7lades
ni me SOL#m7duu es cafè amb llet dins es FA#m7llit, SI7
però LAsi estic en hores MIbaixes, DO#7
sempre hi FA#m7és quan la SI7necesLAsit. MI FA#m7 SI7

MIJo no li regal FA#m7roses
ni un aSOL#m7bric d'aquells per braveFA#m7jar, SI7
només LAli he donat dues MIjoies: DO#7
n'Àlex i FA#m7un cor eSI7namoLArat. MI SI7

Quan de MIfer l'amor ella en té MI7ganes,
m'ho fa LAsaber sense gens de LAmtrui,
tan MIsols amb una riaFA#m7lla
o amb SI7una aclucada MId'ull.
Tan sols amb una riaFA#m7lla
o amb SI7una aclucada DOd'ull. MI

MINo estem plegats deFA#m7bades:
ja no SOL#m7som uns nins que comenFA#m7çam. SI7
Mos hem LAallunyat a veMIgades, DO#7
i com més FA#m7va més mos SI7estiLAmam. MI FA#m7 SI7

MIJo vaig molt de viatFA#m7ge
volant SOL#m7sovint d'aquí cap enFA#m7llà, SI7
mes llaLAvonces quan arrib a MIcasa DO#7
ella FA#m7sempre m'esSI7tà espeLArant. MI SI7

Quan de MIfer l'amor ella en té MI7ganes,
m'ho fa LAsaber sense gens de LAmtrui,
tan MIsols amb una riaFA#m7lla
o amb SI7una aclucada MId'ull.
Tan sols amb una riaFA#m7lla
o amb SI7una aclucada DOd'ull. MI

Quan de MIfer l'amor ella en té MI7ganes,
m'ho fa LAsaber sense gens de LAmtrui,
tan MIsols amb una riaFA#m7lla
o amb SI7una aclucada MId'ull.
Tan sols amb una riaFA#m7lla
o amb SI7una aclucada DOd'ull. MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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