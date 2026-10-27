MI No me canta ba FA#m7 lades

ni me SOL#m7 duu es cafè amb llet dins es FA#m7 llit, SI7

però LA si estic en hores MI baixes, DO#7

sempre hi FA#m7 és quan la SI7 neces LA sit. MI FA#m7 SI7



MI Jo no li regal FA#m7 roses

ni un a SOL#m7 bric d'aquells per brave FA#m7 jar, SI7

només LA li he donat dues MI joies: DO#7

n'Àlex i FA#m7 un cor e SI7 namo LA rat. MI SI7



Quan de MI fer l'amor ella en té MI7 ganes,

m'ho fa LA saber sense gens de LAm trui,

tan MI sols amb una ria FA#m7 lla

o amb SI7 una aclucada MI d'ull.

Tan sols amb una ria FA#m7 lla

o amb SI7 una aclucada DO d'ull. MI



MI No estem plegats de FA#m7 bades:

ja no SOL#m7 som uns nins que comen FA#m7 çam. SI7

Mos hem LA allunyat a ve MI gades, DO#7

i com més FA#m7 va més mos SI7 esti LA mam. MI FA#m7 SI7



MI Jo vaig molt de viat FA#m7 ge

volant SOL#m7 sovint d'aquí cap en FA#m7 llà, SI7

mes lla LA vonces quan arrib a MI casa DO#7

ella FA#m7 sempre m'es SI7 tà espe LA rant. MI SI7



Quan de MI fer l'amor ella en té MI7 ganes,

m'ho fa LA saber sense gens de LAm trui,

tan MI sols amb una ria FA#m7 lla

o amb SI7 una aclucada MI d'ull.

Tan sols amb una ria FA#m7 lla

o amb SI7 una aclucada DO d'ull. MI



Quan de MI fer l'amor ella en té MI7 ganes,

m'ho fa LA saber sense gens de LAm trui,

tan MI sols amb una ria FA#m7 lla

o amb SI7 una aclucada MI d'ull.

Tan sols amb una ria FA#m7 lla

o amb SI7 una aclucada DO d'ull. MI