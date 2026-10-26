Intro:
DO
Si la
SOLmemòria no em LAmfalla,
crec que nin
FAgú m'ha vist mai plo DOrar.
Deien que és
SOLfort el que ca LAmlla, però ara
ja no
FApuc dissimu DOlar, no, SOLno, no, LAmno. FANo puc dissimu DOlar, no, SOLno, no, LAmno. DOSense SOLcap lloc on LAmanar, no sé FAon el camí em du DOrà.
Segur que nin
SOLgú pot re LAmcordar un home tan FAboig. DOYo! SOLTant LAmi FAtant boig. DOYo! SOL LAm FA DOVaig per SOLdut sense LAmrespos FAtes DOdins un SOLcercle LAmben tan FAcat. DOFaré SOLel cim de les LAmmunta FAnyes, DOperò SOLningú LAmem creu FArà. DO SOL LAm FA DOSi l'a SOLventura m'a LAmtrapa, no sé FAcom podré tor DOnar.
Però de
SOLveritat no em fa LAmfalta tornar a FAjugar a ser l'home DOgran.
Sense
SOLcap lloc on a LAmnar, no sé FAon el camí em du DOrà.
Segur que nin
SOLgú pot re LAmcordar un home tan FAboig.
Vaig
DOper SOLdut sense LAmrespos FAtes
dins
DOun SOLcercle LAmben tan FAcat.
Fa
DOré SOLel cim de les LAmmunta FAnyes,
pe
DOrò SOLningú LAmem creu FArà. DO→ SOLYo! LAmNo FAparo de buscar. DO→ SOLYo! LAmUna FAaltra realitat. DO→ SOLYo! LAmPe FArò ningú em creurà. DO→ SOLYo! LAmQuan FAtrobi la veritat. DO→ SOLYo! LAmNo pa FAro de buscar, no, no. DO→ SOLYo! LAmUna FAaltra realitat, sí. DO→ SOLYo! LAmPe FArò ningú em creurà. DO→ SOLYo! LAmQuan FAtrobi la veritat. DO→ SOLYo! LAmNo FAparo de buscar. DO→ SOLYo! LAmUna FAaltra realitat. DO→ SOLYo! LAmPe FArò ningú em creurà. DO→ SOLYo! LAmQuan FAtrobi la veritat. DO→ SOLYo! LAmNo pa FAro de buscar, no, no. DO→ SOLYo! LAmUna FAaltra realitat, sí. DO→ SOLYo! LAmPe FArò ningú em creurà. DO→ SOLYo! LAmQuan FAtrobi la veritat. DO SOL LAm FA x4
Si la
crec que nin
Deien que és
ja no
Segur que nin
Però de
Sense
Segur que nin
Vaig
dins
Fa
pe