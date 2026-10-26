Una altra realitat (Acords)

Si la memòria no em falla

Acords Acords
Gossos
gossos directament
gossos directament
Intro: DO

Si la SOLmemòria no em LAmfalla,
crec que ninFAgú m'ha vist mai ploDOrar.
Deien que és SOLfort el que caLAmlla, però ara
ja no FApuc dissimuDOlar, no, SOLno, no, LAmno.
FANo puc dissimuDOlar, no, SOLno, no, LAmno.

DOSense SOLcap lloc on LAmanar, no sé FAon el camí em duDOrà.
Segur que ninSOLgú pot reLAmcordar un home tan FAboig.

DOYo! SOLTant LAmi FAtant boig.
DOYo! SOL LAm FA

DOVaig perSOLdut sense LAmresposFAtes
DOdins un SOLcercle LAmben tanFAcat.
DOFaré SOLel cim de les LAmmuntaFAnyes,
DOperò SOLningú LAmem creuFArà.

DO SOL LAm FA

DOSi l'aSOLventura m'aLAmtrapa, no sé FAcom podré torDOnar.
Però de SOLveritat no em fa LAmfalta tornar a FAjugar a ser l'home DOgran.

Sense SOLcap lloc on aLAmnar, no sé FAon el camí em duDOrà.
Segur que ninSOLgú pot reLAmcordar un home tan FAboig.

Vaig DOperSOLdut sense LAmresposFAtes
dins DOun SOLcercle LAmben tanFAcat.
FaDOSOLel cim de les LAmmuntaFAnyes,
peDOSOLningú LAmem creuFArà.

DO→SOLYo!LAmNo FAparo de buscar.
DO→SOLYo!LAmUna FAaltra realitat.
DO→SOLYo!LAmPeFArò ningú em creurà.
DO→SOLYo!LAmQuan FAtrobi la veritat.
DO→SOLYo!LAmNo paFAro de buscar, no, no.
DO→SOLYo!LAmUna FAaltra realitat, sí.
DO→SOLYo!LAmPeFArò ningú em creurà.
DO→SOLYo!LAmQuan FAtrobi la veritat.
DO→SOLYo!LAmNo FAparo de buscar.
DO→SOLYo!LAmUna FAaltra realitat.
DO→SOLYo!LAmPeFArò ningú em creurà.
DO→SOLYo!LAmQuan FAtrobi la veritat.
DO→SOLYo!LAmNo paFAro de buscar, no, no.
DO→SOLYo!LAmUna FAaltra realitat, sí.
DO→SOLYo!LAmPeFArò ningú em creurà.
DO→SOLYo!LAmQuan FAtrobi la veritat.

DO SOL LAm FA x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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