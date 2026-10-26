MImQue curiós és DOel destí! MImMe n'adono DOuna nit: MImel temps tot ho ha DOcanviat, MImperò en el fons, què DOha passat?
No ho MImséeeDOee! Però ho descobriREré. SI
MImSoc a dins de DOl'infinit MImsense princiDOpi ni fi; MImquan em sembla veuDOre-hi llum, MImtot es converDOteix en fum.
Ja ho MImsé, DOcosta de veuREre-SIho.
Ja n'estic MImfart, per què espeDOrar? Això ja REno ho puc controSIlar! Ja no puc MImmés, estic desDOfet i cada REdia és el maSIteix. Una vegaMImda, una altra vegaDOda, i sempre una REaltra, una altra, una alSItra. Avui ho paMImro, però torno-hi DOtallo aquesta merREda em posa bé. DOSIRE
MImUn i un mai DOfaran tres, MImperò insisteiDOxo com si res, MImi quan ja no et DOcreu ningú, MImveure realment que el DOmerda ets tu.
Ja MImho sé, DOfaves comptaRE→SIdes.
MIPerò al final d'aDOquest camí, MIsabré del cert si DOhe mentit. MIEs pot lluitar amb DOel destí, MIno es pot fer amb DOl'esperit.
Ja ho MImséeeDOee! La veriRE→SItat.
Ja n'estic MImfart, per què espeDOrar? Això ja REno ho puc controSIlar! Ja no puc MImmés, estic desDOfet i cada REdia és el maSIteix. Una vegaMImda, una altra vegaDOda, i sempre una REaltra, una altra, una alSItra. Avui ho paMImro, però torno-hi taDOllo aquesta merREda em posa bé. DOSIRE Ja n'estic MImfart, per què espeDOrar? Això ja REno ho puc controSIlar! Ja no puc MImmés, estic desDOfet i cada REdia és el maSIteix. Una vegaMImda, una altra vegaDOda, i sempre una REaltra, una altra, una alSItra. Avui ho paMImro, però torno-hi taDOllo aquesta merREda em posa bé. DOSIRE