Una altra vegada (Acords)

Que curiós és el destí!

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto llenca t
lax n busto llenca t
MIm DO RE SI

MImQue curiós és DOel destí!
MImMe n'adono DOuna nit:
MImel temps tot ho ha DOcanviat,
MImperò en el fons, què DOha passat?

No ho MImséeeDOee! Però ho descobriREré. SI

MImSoc a dins de DOl'infinit
MImsense princiDOpi ni fi;
MImquan em sembla veuDOre-hi llum,
MImtot es converDOteix en fum.

Ja ho MImsé, DOcosta de veuREre-SIho.

Ja n'estic MImfart, per què espeDOrar?
Això ja REno ho puc controSIlar!
Ja no puc MImmés, estic desDOfet
i cada REdia és el maSIteix.
Una vegaMImda, una altra vegaDOda,
i sempre una REaltra, una altra, una alSItra.
Avui ho paMImro, però torno-hi DOtallo
aquesta merREda em posa bé. DO SI RE

MImUn i un mai DOfaran tres,
MImperò insisteiDOxo com si res,
MImi quan ja no et DOcreu ningú,
MImveure realment que el DOmerda ets tu.

Ja MImho sé, DOfaves comptaRE→SIdes.

MIPerò al final d'aDOquest camí,
MIsabré del cert si DOhe mentit.
MIEs pot lluitar amb DOel destí,
MIno es pot fer amb DOl'esperit.

Ja ho MImséeeDOee! La veriRE→SItat.

Ja n'estic MImfart, per què espeDOrar?
Això ja REno ho puc controSIlar!
Ja no puc MImmés, estic desDOfet
i cada REdia és el maSIteix.
Una vegaMImda, una altra vegaDOda,
i sempre una REaltra, una altra, una alSItra.
Avui ho paMImro, però torno-hi taDOllo
aquesta merREda em posa bé. DO SI RE
Ja n'estic MImfart, per què espeDOrar?
Això ja REno ho puc controSIlar!
Ja no puc MImmés, estic desDOfet
i cada REdia és el maSIteix.
Una vegaMImda, una altra vegaDOda,
i sempre una REaltra, una altra, una alSItra.
Avui ho paMImro, però torno-hi taDOllo
aquesta merREda em posa bé. DO SI RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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