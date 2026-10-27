SI♭
SI♭No et pregunto com estàs
perquè sé que no FAm'agradarà
SI♭el que puguis dir-me:
si SOLmno estàs bé, perquè és culpa meva,
i si estàs MI♭bé, per què sense mi?
Tinc el SI♭record ferit que no funciona,
tot FAdesordenat el que emociona,
el que hem SOLmviscut perdut entre aventures
d'altres MI♭persones.
Parlàvem de SI♭cuidar-nos o deixar-nos anar,
dèiem si toca, FAtoca, toca i vol tocar,
que cada cop que ens SOLm7tornem a creuar,
em surt dir-te MI♭amor, no sé esquivar.
SI♭Una altra vegada,
SI♭una altra vegada.
FANo puc evitar-ho
SI♭se'm marca la cara.
SOLm7Una altra vegada,
SOLm7una altra vegada,
que em MI♭moro si no em
passa una altra FAvegada.
SI♭Una altra vegada,
SI♭una altra vegada.
FANo puc evitar-ho
SI♭se'm marca la cara.
SOLm7Una altra vegada,
SOLm7una altra vegada,
que em MI♭moro si no em
SOLm7passa una altra vegada.
SI♭Ens hem estimat entre camps de cotó,
FAferida a l'esquena, abraçada a la flor.
A SOLmmi se'm trenca el cor si em demanes perdó.
No em MI♭demanis perdó.
SOLmDeies que no, però REmsempre tornaves.
MI♭Em tens ben mal SI♭acostumada.
SOLmDigue'm què REmpassarà ara MI♭(què passarà FAara).
SI♭Una altra vegada,
SI♭una altra vegada.
FANo puc evitar-ho
SI♭se'm marca la cara.
SOLm7Una altra vegada,
SOLm7una altra vegada,
que em MI♭moro si no em
passa una altra FAvegada.
SI♭Una altra vegada,
SI♭una altra vegada.
FANo puc evitar-ho
SI♭se'm marca la cara.
SOLm7Una altra vegada,
SOLm7una altra vegada,
que em MI♭moro si no em
passa una FAaltra vegada.
Tu dius que SI♭no, però sempre tornaves.
Em FAtens ben mal acostumada.
SOLm7Digue'm què passarà ara MI♭(què passarà ara).
FATu dius que SI♭no, però sempre tornaves.
Em FAtens ben mal acostumada.
SOLm7Digue'm què passarà ara.
MI♭
SI♭No et pregunto com estàs
perquè sé que no FAm'agradarà
SI♭el que puguis dir-me:
si SOLm7no estàs bé, perquè és culpa meva,
i si estàs MI♭bé, per què sense mi?
SI♭Una altra vegada,
SI♭una altra vegada.
FANo puc evitar-ho
SI♭se'm marca la cara.
SOLm7Una altra vegada,
SOLm7una altra vegada,
que em MI♭moro si no em
passa una altra FAvegada.
SI♭Una altra vegada,
SI♭una altra vegada.
FANo puc evitar-ho
SI♭se'm marca la cara.
SOLm7Una altra vegada,
SOLm7una altra vegada,
que em MI♭moro si no em
SOLm7passa una altra vegada.
FATu dius que SI♭no, però sempre tornaves.
Em FAtens ben mal acostumada.
SOLm7Digue'm què passarà ara.
Una altra MI♭vegada,
FAuna SI♭altra vegada.
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