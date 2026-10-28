Ai
SOLxò és una cançó fe RE6liç
pel
REtípic moment fe SI7liç que ja no recor DOdàvem.
Per
SOLfi una cançó fe REliç
pel típic moment fe
SI7liç que ja no recor DOdàvem.
Nin
SOLgú no podrà treure'm d'a REquí
ni a cap dels meus a
SI7mics. Si vens, és per su DOmar-te
a a
LAmquella abraçada que feia tant de DOtemps que espe REràvem.
Ar
REriba avui.
Per
SOLfi una cançó fe REliç
pel típic moment fe
SI7liç que ja no recor DOdàvem.
Nin
SOLgú no podrà treure'm d'a REquí
ni a cap dels meus a
SI7mics. Si vens, és per su DOmar-te
a a
LAmquella abraçada que feia tant de DOtemps que espe REràvem.
Ar
REriba avui.
Per
SOLfi una cançó fe REliç
pel típic moment fe
SI7liç que ja no recor DOdàvem.
Nin
SOLgú no podrà treure'm d'a REquí
ni a cap dels meus a
SI7mics. Si vens, és per su DOmar-te
a a
LAmquella abraçada que feia tant de DOtemps que espe REràvem.
Ar
REriba avui.
Per
SOLfi una cançó fe REliç
pel típic moment fe
SI7liç que ja no recor DOdàvem.
Nin
SOLgú no podrà treure'm d'a REquí
ni a cap dels meus a
SI7mics. Si vens, és per su DOmar-te
a a
LAmquella abraçada que feia tant de DOtemps que espe REràvem.
Ar
REriba avui.
Per
SOLfi una cançó feliç.
pel
Per
pel típic moment fe
Nin
ni a cap dels meus a
a a
Ar
Per
pel típic moment fe
Nin
ni a cap dels meus a
a a
Ar
Per
pel típic moment fe
Nin
ni a cap dels meus a
a a
Ar
Per
pel típic moment fe
Nin
ni a cap dels meus a
a a
Ar
Per