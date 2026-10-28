Una cançó feliç (Acords)

Això és una cançó feliç

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa immortals
joan dausa immortals
AiSOLxò és una cançó feRE6liç
pel REtípic moment feSI7liç que ja no recorDOdàvem.

Per SOLfi una cançó feREliç
pel típic moment feSI7liç que ja no recorDOdàvem.
NinSOLgú no podrà treure'm d'aREquí
ni a cap dels meus aSI7mics. Si vens, és per suDOmar-te
a aLAmquella abraçada que feia tant de DOtemps que espeREràvem.
ArREriba avui.

Per SOLfi una cançó feREliç
pel típic moment feSI7liç que ja no recorDOdàvem.
NinSOLgú no podrà treure'm d'aREquí
ni a cap dels meus aSI7mics. Si vens, és per suDOmar-te
a aLAmquella abraçada que feia tant de DOtemps que espeREràvem.
ArREriba avui.

Per SOLfi una cançó feREliç
pel típic moment feSI7liç que ja no recorDOdàvem.
NinSOLgú no podrà treure'm d'aREquí
ni a cap dels meus aSI7mics. Si vens, és per suDOmar-te
a aLAmquella abraçada que feia tant de DOtemps que espeREràvem.
ArREriba avui.

Per SOLfi una cançó feREliç
pel típic moment feSI7liç que ja no recorDOdàvem.
NinSOLgú no podrà treure'm d'aREquí
ni a cap dels meus aSI7mics. Si vens, és per suDOmar-te
a aLAmquella abraçada que feia tant de DOtemps que espeREràvem.
ArREriba avui.

Per SOLfi una cançó feliç.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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