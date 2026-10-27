REMirant-te els peus, costa caminar i no SImtrobes cap motiu que et faci aixecar el cap. I SOLviure s'ha tornat en pasREsatemps, REi escups la sang d'un sabor amarg. Més ànSImsies, més respires culpabilitat, i SOLel pànic s'acumula al teu REcendrer.
LANomés vull que et posis contra el SImterra i vegis que on hi ha pols i SOLmerda, ja fa molt que tu no hi REets. LANomés vull que miris cap enSImrere i que te'n riguis dels proSOLblemes i te n'adonis que LApotser no et mereix.
I aquí REtens una canLAçó i una proSImmesa FA#m i una SOLmà que t'aREjudi a comenLAçar, que els maSOLtins siguin SImvespres, que els diFA#mlluns siguin diuSOLmenges, forats esborLArats amb ciRE→SIm→SOL→REment.
I estiRErat des del llit, els matins són llargs, massa SImtemps a la deriva, massa temps llençat, graSOLvant propòsits en barres de REgel. PeneREdit, per tant, costa recordar com planSImtar cara a la vida amb un nus lligat a SOLun món que gira més que el teu cerREvell.
LANomés vull que et posis contra el SImterra i vegis que on hi ha pols i SOLmerda, ja fa molt que tu no hi REets. LANomés vull que miris cap enSImrere i que te'n riguis dels proSOLblemes i te n'adonis que LApotser no et mereix.
I aquí REtens una canLAçó i una proSImmesa FA#m i una SOLmà que t'aREjudi a comenLAçar, que els maSOLtins siguin SImvespres, que els diFA#mlluns siguin diuSOLmenges, forats esborLArats amb ciFA#ment. SOLLASIm
FA#SOLLASIm RELAFA#mSOL RELAFA#mSOL
LASé que la vida pot ser inSImtensa quan esquives els proSOLblemes enganyant-te a tu maREteix. LANo soc ningú per donar eSImxemple quan ballem en la miSOLsèria, però fem dolç el caLAmí cap a l'infern.
I aquí REtens una canLAçó i una proSImmesa FA#m i una SOLmà que t'aREjudi a comenLAçar, que els maSOLtins siguin SImvespres, que els diFA#mlluns siguin diuSOLmenges, forats esborLArats amb ciSOLment. Veuré tots els foLArats, foSOLrats esborLArats amb ciRE→SIm→SOL→REment.