Una cançó i una promesa (Acords)

Mirant-te els peus, costa caminar

Acords Acords
Crim
crim blau sang vermell cel
crim blau sang vermell cel
RE SIm SOL RE

REMirant-te els peus, costa caminar
i no SImtrobes cap motiu que et faci aixecar el cap.
I SOLviure s'ha tornat en pasREsatemps,
REi escups la sang d'un sabor amarg.
Més ànSImsies, més respires culpabilitat,
i SOLel pànic s'acumula al teu REcendrer.

LANomés vull que et posis contra el SImterra
i vegis que on hi ha pols i SOLmerda,
ja fa molt que tu no hi REets.
LANomés vull que miris cap enSImrere
i que te'n riguis dels proSOLblemes
i te n'adonis que LApotser no et mereix.

I aquí REtens una canLAçó i una proSImmesa FA#m
i una SOLmà que t'aREjudi a comenLAçar,
que els maSOLtins siguin SImvespres,
que els diFA#mlluns siguin diuSOLmenges,
forats esborLArats amb ciRE→SIm→SOL→REment.

I estiRErat des del llit, els matins són llargs,
massa SImtemps a la deriva, massa temps llençat,
graSOLvant propòsits en barres de REgel.
PeneREdit, per tant, costa recordar
com planSImtar cara a la vida amb un nus lligat
a SOLun món que gira més que el teu cerREvell.

LANomés vull que et posis contra el SImterra
i vegis que on hi ha pols i SOLmerda,
ja fa molt que tu no hi REets.
LANomés vull que miris cap enSImrere
i que te'n riguis dels proSOLblemes
i te n'adonis que LApotser no et mereix.

I aquí REtens una canLAçó i una proSImmesa FA#m
i una SOLmà que t'aREjudi a comenLAçar,
que els maSOLtins siguin SImvespres,
que els diFA#mlluns siguin diuSOLmenges,
forats esborLArats amb ciFA#ment. SOL LA SIm

FA# SOL LA SIm
RE LA FA#m SOL
RE LA FA#m SOL

LASé que la vida pot ser inSImtensa
quan esquives els proSOLblemes
enganyant-te a tu maREteix.
LANo soc ningú per donar eSImxemple
quan ballem en la miSOLsèria,
però fem dolç el caLAmí cap a l'infern.

I aquí REtens una canLAçó i una proSImmesa FA#m
i una SOLmà que t'aREjudi a comenLAçar,
que els maSOLtins siguin SImvespres,
que els diFA#mlluns siguin diuSOLmenges,
forats esborLArats amb ciSOLment.
Veuré tots els foLArats,
foSOLrats esborLArats amb ciRE→SIm→SOL→REment.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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