Una cançó que em parla de tu (Acords)

I sona una cançó que ara em parla de tu

Acords Acords
Els Catarres
els catarres tots els meus principis
els catarres tots els meus principis
I MIsona una canLAçó que ara em parla de REtu,
de SImtotes les FA#mhistòries que ara ens MIhan quedat tan lluny.

Recordo com fuLAmaves mirant pel balREcó.
SemSImbla que faFA#mci un segle des d'aqueMIlla nit al Born.

Ens vam jurar que LAmai no seríem venREçuts,
porSImtats per l'arFA#mrogància pròpia de MIla joventut.

Volíem tornar a LAescriure les normes del REjoc,
el SImguió d'uFA#mna pel·lícula amb el MIdesenllaç més dolç.

RE→Del priMI→mer FA#mpetóRE→al priMI→mer FA#mfinal,
apreRE→nem del MI→que ens fa FA#m→mal per RE→ser miMIllors.

FA#mEREehh! ELAehh! Som REcançons.
FA#mEREehh! LAEREehh!
FA#mEREehh! ELAehh! Som REcançons.
FA#mEREehh! LAEREehh!

FA#m RE LA RE x2

I MIsona una canLAçó que ara em parla de REtu,
SImdel primer FA#mmissatge d'aquell MIvint-i-tres de juny.

Bevíem i parLAlàvem a sota el porREtal,
alSImgun sopar FA#mromàntic al XauarMIma del Raval.

Teníem tant a aLAprendre i ens fèiem els REforts,
SImcom les nits FA#mde bronca que acaMIbàvem fent l'amor.

Vam veure la distànLAcia creixent entre els REdos,
SImposant a FA#mla balança tot el MIpes dels nostres cors.

RE→Del priMI→mer FA#mpetóRE→al priMI→mer FA#mfinal,
apreRE→nem del MI→que ens fa FA#m→mal per RE→ser miMIllors.

FA#mEREehh! ELAehh! Som REcançons.
FA#mEREehh! LAEREehh!
FA#mEREehh! ELAehh! Som REcançons.
FA#mEREehh! LAEREehh!

RESom per sempre, som tot el que
hem visMIcut buscant el cel,
REi ara ens queden aquests versos
tosMIsuts cantats al vent.

RE→Del priMI→mer FA#mpetóRE→al priMI→mer FA#mfinal,
apreRE→nem del MI→que ens fa FA#m→mal per RE→ser miMIllors.

FA#mEREehh! ELAehh! Som REcançons.
FA#mEREehh! LAEREehh!
FA#mEREehh! ELAehh! Som REcançons.
FA#mEREehh! LAEREehh!
FA#mEREehh! ELAehh! Som REcançons.
FA#mEREehh! LAEREehh!
FA#mEREehh! ELAehh! Som REcançons.
FA#mEREehh! LAEREehh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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