I
MIsona una can LAçó que ara em parla de REtu,
de
SImtotes les FA#mhistòries que ara ens MIhan quedat tan lluny.
Recordo com fu
LAmaves mirant pel bal REcó.
Sem
SImbla que fa FA#mci un segle des d'aque MIlla nit al Born.
Ens vam jurar que
LAmai no seríem ven REçuts,
por
SImtats per l'ar FA#mrogància pròpia de MIla joventut.
Volíem tornar a
LAescriure les normes del REjoc,
el
SImguió d'u FA#mna pel·lícula amb el MIdesenllaç més dolç. RE→Del pri MI→mer FA#mpetó RE→al pri MI→mer FA#mfinal,
apre
RE→nem del MI→que ens fa FA#m→mal per RE→ser mi MIllors. FA#mE REehh! E LAehh! Som REcançons. FA#mE REehh! LAE REehh! FA#mE REehh! E LAehh! Som REcançons. FA#mE REehh! LAE REehh! FA#m RE LA RE x2
I
MIsona una can LAçó que ara em parla de REtu, SImdel primer FA#mmissatge d'aquell MIvint-i-tres de juny.
Bevíem i par
LAlàvem a sota el por REtal,
al
SImgun sopar FA#mromàntic al Xauar MIma del Raval.
Teníem tant a a
LAprendre i ens fèiem els REforts, SImcom les nits FA#mde bronca que aca MIbàvem fent l'amor.
Vam veure la distàn
LAcia creixent entre els REdos, SImposant a FA#mla balança tot el MIpes dels nostres cors. RE→Del pri MI→mer FA#mpetó RE→al pri MI→mer FA#mfinal,
apre
RE→nem del MI→que ens fa FA#m→mal per RE→ser mi MIllors. FA#mE REehh! E LAehh! Som REcançons. FA#mE REehh! LAE REehh! FA#mE REehh! E LAehh! Som REcançons. FA#mE REehh! LAE REehh! RESom per sempre, som tot el que
hem vis
MIcut buscant el cel, REi ara ens queden aquests versos
tos
MIsuts cantats al vent. RE→Del pri MI→mer FA#mpetó RE→al pri MI→mer FA#mfinal,
apre
RE→nem del MI→que ens fa FA#m→mal per RE→ser mi MIllors. FA#mE REehh! E LAehh! Som REcançons. FA#mE REehh! LAE REehh! FA#mE REehh! E LAehh! Som REcançons. FA#mE REehh! LAE REehh! FA#mE REehh! E LAehh! Som REcançons. FA#mE REehh! LAE REehh! FA#mE REehh! E LAehh! Som REcançons. FA#mE REehh! LAE REehh!
de
Recordo com fu
Sem
Ens vam jurar que
por
Volíem tornar a
el
apre
I
Bevíem i par
al
Teníem tant a a
Vam veure la distàn
apre
hem vis
tos
apre