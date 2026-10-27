La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
REÉs una esFA#mtranya situaSImció, SOL REm’he acostuFA#mmat a la teva SImolor. SOL LANo marxis ara, no REveus que hem troSOLbat REla forma de FA#mparlar i no fer-SImnos mal? SOL
RELes apostes FA#mvan cinc a SImun SOL REen contra de que conFA#mtinuarem SImjunts. SOL LAEnviem-los a la REmerda, què saSOLbran? REEnvejosos tots FA#mells, què diSImran? SOL LAI si és veritat que no SImtenim fuSOLtur... LAMés motiu per aFA#profitar ara que estem SIm→RE→SOL→LAjunts!
SImAaREahh! SOL
REÉs una esFA#mtranya situaSImció, SOL REara he enFA#mtès que ets única SImal món. SOL LAI si després del meu REgran descobriSOLment REencara em FA#mpreguntes com i SImper què SOL LAm’exposo cada maSImtí al teu daSOLvant, LAdisposat a que em FA#trenquis com un miSImrall.