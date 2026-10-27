Una estranya situació (Acords)

És una estranya situació

Acords Acords
Quart Primera
quart primera pellicules
quart primera pellicules

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

REÉs una esFA#mtranya situaSImció, SOL
REm’he acostuFA#mmat a la teva SImolor. SOL
LANo marxis ara, no REveus que hem troSOLbat
REla forma de FA#mparlar i no fer-SImnos mal? SOL

RELes apostes FA#mvan cinc a SImun SOL
REen contra de que conFA#mtinuarem SImjunts. SOL
LAEnviem-los a la REmerda, què saSOLbran?
REEnvejosos tots FA#mells, què diSImran? SOL
LAI si és veritat que no SImtenim fuSOLtur...
LAMés motiu per aFA#profitar ara que estem SIm→RE→SOL→LAjunts!

SImAaREahh! SOL

REÉs una esFA#mtranya situaSImció, SOL
REara he enFA#mtès que ets única SImal món. SOL
LAI si després del meu REgran descobriSOLment
REencara em FA#mpreguntes com i SImper què SOL
LAm’exposo cada maSImtí al teu daSOLvant,
LAdisposat a que em FA#trenquis com un miSImrall.

FA#m RE MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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