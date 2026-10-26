Una finestra al mar (Acords)

Una finestra al mar, una mirada

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach nou
lluis llach nou
MI MImaj7 MI MImaj7

Una fiLA6nestra al mar, una mirada,
MImaj7i veure el món passar entre les barques i tu,
MImaj7jugar amb l’atzar quan pinta
SI7el MIblau dels MI6blaus amb MIcrestes MI6blanques.
MImaj7Una finestra al mar i aquella xarxa
per llençar-la LA6als estels dels sentiments que hem perdut
MImaj7i no poder salpar mai més
per un emLA6bruix i una aigua clara.

REQuè LAREdeu LAser de l'Antònia, que a Xefalú té casa,
DOva obrir les SOLseves portes DOa cinc infants SOLd'Albània
LA#com FAuna LA#anFAtiga deessa que encara creu amb l'ara?
FA#Els SIpesSI7cadors l’estimen i li deixen les xarxes
REamb LAREmiLArallets de plata.
DOUna fiSOLnestra al DOmar i perdre SOLl’àncora
LA#i FAenderLA#roFAcar tants fars i abjurar dels astres... amb tu
FA#per SIfer SI7del nostre demà
REel LAREfruit LAd’un art imprevisible.
DOUna fiSOLnestra al DOmar petita SOLi blanca
LA#que FAens oLA#bliFAgui a somiar enllà dels nostres absurds,
FA#enSIllà SI7d'aquest jo petit
REque LAREens LAomple el cor, però buida l'ànima.
DOQuè deu pensar SOLen Samir DOdalt del minaSOLret de Tànger,
LA#els FApeus daLA#munt FAla misèria i els ulls somiant Espanya,
FA#desSIpullaSI7rà el seu cos tan bell i el llençarà a les aigües?
REDéus LAREfaLAcin que amb la força d’enyors i de nostàlgies
DOpugui SOLormeDOjar uSOLna barca...
LA#UFAna LA#fiFAnestra al mar perquè l’habitin
FA#els SIteus SI7ulls inventant espais i límits de llum
REmenLAREtre LAun nen s’endormisca
DOtot senSOLtint com DOla NeSOLna canta.
LA#Què FAse n’ha LA#fet FAd’en Ianis, que va marxar d'Icària
FA#per SIanar SI7a la plaça Omònia i comprar una maragda?
RETant LAREtemps, LAtantes pregàries i no ha tornat encara,
DOpresoSOLner d’un DOcos inSOLsospitat,
LA#d’un FAdeLA#sig FAque no esperava...
FA#USIna SI7finestra al mar, una mirada,
REuLAREna LAolivera en pau tot just a l’angle,
DOuna fiSOLnestra al DOmar petita SOLi blanca
LA#que FAens LA#oFAbligui a somiar...

RE LA RE LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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