Una lluna a l'aigua (Acords)

Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire

Acords Acords
Txarango
txarango el cor de la terra
txarango el cor de la terra
LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire.
DOVine aquí, balla amb mi,
SOLballa com una lluna a l'aigua.
LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire.
DOVine aquí, balla amb mi,
SOLballa com una lluna a l'aigua.

LAm FA DO SOL x4

LAmBusco el batec de la terra,
de la teva pell DOamb la meva,
LAmla vida que passa a través nostre.
REmBusco dins teu els vaiSOLxells enfonsats dels dies.

LAmBusco la clau del teu regne amb les cançons.
Vull descoDObrir-te amb tot el cos.
LAmArribar-te a la boca, robar-te l'aire
i tremoREmlar tots dos com una SOLlluna a l'aigua.

LAmNo vull veure't, vull mirar-te.
No vull iDOmaginar-te, vull sentir-te.
LAmVull compartir tot això que sents.
No REmvull tenir-te a tu: SOLvull, amb tu, tenir el temps.

LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire.
DOVine aquí, balla amb mi,
SOLballa com una lluna a l'aigua.
LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire.
DOVine aquí, balla amb mi,
SOLballa com una lluna a l'aigua.

LAmM'agrada perquè ets rebel,
perquè DOballes, perquè vibres.
LAmM'agraden els teus ulls cansats
REmd'haver-se passat la SOLnit entre llibres.

LAmJo vull llegir-te amb els dits.
Vull senDOtir-te la pell encesa.
LAmVine i arranca'm aquest plor del pit.
REmVine a treure'm la roba de SOLla tristesa.

LAmNo vull veure't, vull mirar-te.
No vull imagiDOnar-te, vull sentir-te.
LAmVull compartir tot això que sents.
No REmvull tenir-te a tu: SOLvull, amb tu, tenir el temps.

LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire.
DOVine aquí, balla amb mi,
SOLballa com una lluna a l'aigua.
LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire.
DOVine aquí, balla amb mi,
SOLballa com una lluna a l'aigua.

LAm MI7 x4

LAmCrema BarceloFAna i la lluna ens mira
DOquan de nit delira la ciutat.

LAmPuja la música. La sala crida.
Som una MI7bala a la deriva, tenim foc a la sang.
LAmPuja la música. Crema la vida.
MI7Vine'm a buscar.
LAmPuja la música. La sala crida.
Som una MI7bala a la deriva, tenim foc a la sang.
LAmPuja la música. Crema la vida.
MI7Vine'm a buscar.

LAm FA DO SOL x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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