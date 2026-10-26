LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire. DOVine aquí, balla amb mi, SOLballa com una lluna a l'aigua. LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire. DOVine aquí, balla amb mi, SOLballa com una lluna a l'aigua.
LAmFADOSOL x4
LAmBusco el batec de la terra, de la teva pell DOamb la meva, LAmla vida que passa a través nostre. REmBusco dins teu els vaiSOLxells enfonsats dels dies.
LAmBusco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descoDObrir-te amb tot el cos. LAmArribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremoREmlar tots dos com una SOLlluna a l'aigua.
LAmNo vull veure't, vull mirar-te. No vull iDOmaginar-te, vull sentir-te. LAmVull compartir tot això que sents. No REmvull tenir-te a tu: SOLvull, amb tu, tenir el temps.
LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire. DOVine aquí, balla amb mi, SOLballa com una lluna a l'aigua. LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire. DOVine aquí, balla amb mi, SOLballa com una lluna a l'aigua.
LAmM'agrada perquè ets rebel, perquè DOballes, perquè vibres. LAmM'agraden els teus ulls cansats REmd'haver-se passat la SOLnit entre llibres.
LAmJo vull llegir-te amb els dits. Vull senDOtir-te la pell encesa. LAmVine i arranca'm aquest plor del pit. REmVine a treure'm la roba de SOLla tristesa.
LAmNo vull veure't, vull mirar-te. No vull imagiDOnar-te, vull sentir-te. LAmVull compartir tot això que sents. No REmvull tenir-te a tu: SOLvull, amb tu, tenir el temps.
LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire. DOVine aquí, balla amb mi, SOLballa com una lluna a l'aigua. LAmVine'm a buscar, FAvine a robar-me l'aire. DOVine aquí, balla amb mi, SOLballa com una lluna a l'aigua.
LAmMI7 x4
LAmCrema BarceloFAna i la lluna ens mira DOquan de nit delira la ciutat.
LAmPuja la música. La sala crida. Som una MI7bala a la deriva, tenim foc a la sang. LAmPuja la música. Crema la vida. MI7Vine'm a buscar. LAmPuja la música. La sala crida. Som una MI7bala a la deriva, tenim foc a la sang. LAmPuja la música. Crema la vida. MI7Vine'm a buscar.