SOL MIm LAm7 RE
Pot SOLser
que tinguessis MImraó,
l'altra tarSOLda.
Pot LAm7ser
que sigui la REpor
qui em MImlliga,
que m’ atura l’aSOLmor
per la vida, pot MImser.
Pot LAm7ser
que vull que REsigui més llarga.
DO7Tot el temps
DO7que hem perdut,
DO7malgrat
SImtot el que no hem SOLmfet,
DO7ho saps,
em LAm7manca la memòria, RE
se’n va lluny, SOL
DO7molt lluny.
ADOtura les hores,
si us REplau,
tots voSOL7lem una mica MImmés,
DOque després no hi REhaurà res.
SOL
Pot SOLser
soc el nen que no MImvol
anar a la escoSOLla,
LAm7pot ser,
suplicant cinc miREnuts més.
DO7Tot el temps
DO7que hem perdut,
DO7malgrat
SOLtot el que no hem fet,
DO7ho saps,
em LAm7manca la memòria, RE
se’n va lluny, SOL
DO7molt lluny.
ADOtura les hores,
si us REplau,
tots voSOLlem una mica MImmés,
DOque després no hi REhaurà res.
Ara ho SOLveig.
ADOtura les hores,
si us REplau,
tots voSOLlem una mica MImmés,
DOque després no hi REhaurà res.
Tots DOvolem
una mica REmés,
una mica SOLmés.
Una mica MImmés.
Una mica MImmés.
Una mica MImmés.
Una mica MImmés.
ADOtura les hores,
si us REplau,
tots voSOLlem una mica MImmés.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.