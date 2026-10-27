Una nit d'estiu (Acords)

Amb molt de gust jo vos vull contar una història

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya una aclucada d ull
tomeu penya una aclucada d ull
DOAmb molt FAde gust jo SOLvos vull contar una DOhistòria,
FAperquè la duc SOLben fresca DOdins sa memòria
FAaixò és lo que SOLem va passar.

DOUna nit d'estiu
SOLanava acalorat,
SOLamb so cap ben viu
DOi més fort que un mac.
DOVaig sentir una veu
SOLamb bon mallorquí
SOLque va repetir
DOpaupem ben arreu.
DOElla duia un vel
SOLper a tot vestit,
SOLi és que era tan prim
DOcom si anés en pel.
DOM'hi vaig acostar
SOLtirant cap endins,
SOLm'agafa sa mà,
SOLi me va dir així:

DOHey! Vine i juga amb SOLmi,
anem a la mar, anem a nedar de DOpressa.
Hey! Vine i juga amb SOLmi,
anem a nedar, que tenc tot es cos que em DOcrema.

DO SOL DO
DO SOL DO

DOUna nit d'estiu
SOLvaig anar a tocar
SOLper devers Llombards,
DOprop de Santanyí.
DONo era es primer pic.
SOLQuan vaig haver acabat,
SOLsuant vaig entrar
DOa nes cameri.
DOLa me vaig trobar:
SOLm'esperava a mi,
SOLi a damunt un braç
DOella hi duia un nin.
DOAixò què ha estat?
SOLLi vaig demanar,
SOLi ella em contestà:
DOuna nit d'estiu.

DOHey! Vine i juga amb SOLmi,
anem a la mar, anem a nedar de DOpressa.
Hey! Vine i juga amb SOLmi,
anem a nedar, que tenc tot es cos que em DOcrema.
SOLAnem a nedar, que tenc tot es cos que em DOcrema.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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