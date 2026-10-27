DOAmb molt FAde gust jo SOLvos vull contar una DOhistòria, FAperquè la duc SOLben fresca DOdins sa memòria FAaixò és lo que SOLem va passar.
DOUna nit d'estiu SOLanava acalorat, SOLamb so cap ben viu DOi més fort que un mac. DOVaig sentir una veu SOLamb bon mallorquí SOLque va repetir DOpaupem ben arreu. DOElla duia un vel SOLper a tot vestit, SOLi és que era tan prim DOcom si anés en pel. DOM'hi vaig acostar SOLtirant cap endins, SOLm'agafa sa mà, SOLi me va dir així:
DOHey! Vine i juga amb SOLmi, anem a la mar, anem a nedar de DOpressa. Hey! Vine i juga amb SOLmi, anem a nedar, que tenc tot es cos que em DOcrema.
DOSOLDO DOSOLDO
DOUna nit d'estiu SOLvaig anar a tocar SOLper devers Llombards, DOprop de Santanyí. DONo era es primer pic. SOLQuan vaig haver acabat, SOLsuant vaig entrar DOa nes cameri. DOLa me vaig trobar: SOLm'esperava a mi, SOLi a damunt un braç DOella hi duia un nin. DOAixò què ha estat? SOLLi vaig demanar, SOLi ella em contestà: DOuna nit d'estiu.
DOHey! Vine i juga amb SOLmi, anem a la mar, anem a nedar de DOpressa. Hey! Vine i juga amb SOLmi, anem a nedar, que tenc tot es cos que em DOcrema. SOLAnem a nedar, que tenc tot es cos que em DOcrema.