Una vida, una història (Acords)

El dia que giri una cantonada

Acords Acords
Cesk Freixas
cesk freixas set voltes rebel
cesk freixas set voltes rebel
MI LA MI LA

MIEl dia que giri una cantonada
LAi la gent em regali un somriure,
MIel dia que l'última bala vulgui
LAarrencar l'ànima a un innocent...
MIAparta't, LAvigila, MIamb compLAte...

MIMaLAleïts assassins.

MI LA

MIEl dia que giri una cantonada
LAi la gent em regali un somriure,
MIel dia que l'última bala vulgui
LAarrencar l'ànima a un innocent...

SIFusells que LAmaten la gent i,
SIamb ells, LAles paraules.
SIJo sé que si DO#mavui estic boig,
el món ho està LAmés... SOL#m

FA#m LA SI

DO#mUna vida, LAuna història
SIi un món que gira i gira...
DO#mUn somriure, LAimagina, un SImón sense injustícia,
DO#muna vida, LAuna història
i SIun somriure que imagiDO#mna. LA SI

MI SI

MI LA
MI LA

MIHe escollit ser un xic rebel
LAi amb paraules rebel·lar-me;
MIpuc ser la veu de la protesta,
LAcom vidres que es claven en la veritat...
MIAllende, LAPresidente,
MIGuevara, Víctor LAJara...

SIFusells que LAmaten la gent i,
SIamb ells, LAles paraules.
SIJo sé que si DO#mavui estic boig,
el món ho està LAmés...

FA#m LA SI

DO#mUna vida, LAuna història
i SIun món que gira i gira...
DO#mUn somriure, LAimagina, un SImón sense injustícia,
DO#muna vida, LAuna història
SIi un món que gira i gira...
DO#mUn somriure, LAimagina, un SImón sense injustícia,
DO#muna vida, LAuna història
i SIun món que gira i gira...
DO#mUn somriure, LAimagina, un SImón sense injustícia
DO#mi un món que LAgira i giSIra...
DO#mSense inLAjustícia. SI

DO RE LA
DO RE LA
DO RE LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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