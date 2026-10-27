MIEl dia que giri una cantonada LAi la gent em regali un somriure, MIel dia que l'última bala vulgui LAarrencar l'ànima a un innocent... MIAparta't, LAvigila, MIamb compLAte...
MIMaLAleïts assassins.
MILA
MIEl dia que giri una cantonada LAi la gent em regali un somriure, MIel dia que l'última bala vulgui LAarrencar l'ànima a un innocent...
SIFusells que LAmaten la gent i, SIamb ells, LAles paraules. SIJo sé que si DO#mavui estic boig, el món ho està LAmés... SOL#m
FA#mLASI
DO#mUna vida, LAuna història SIi un món que gira i gira... DO#mUn somriure, LAimagina, un SImón sense injustícia, DO#muna vida, LAuna història i SIun somriure que imagiDO#mna. LASI
MISI
MILA MILA
MIHe escollit ser un xic rebel LAi amb paraules rebel·lar-me; MIpuc ser la veu de la protesta, LAcom vidres que es claven en la veritat... MIAllende, LAPresidente, MIGuevara, Víctor LAJara...
SIFusells que LAmaten la gent i, SIamb ells, LAles paraules. SIJo sé que si DO#mavui estic boig, el món ho està LAmés...
FA#mLASI
DO#mUna vida, LAuna història i SIun món que gira i gira... DO#mUn somriure, LAimagina, un SImón sense injustícia, DO#muna vida, LAuna història SIi un món que gira i gira... DO#mUn somriure, LAimagina, un SImón sense injustícia, DO#muna vida, LAuna història i SIun món que gira i gira... DO#mUn somriure, LAimagina, un SImón sense injustícia DO#mi un món que LAgira i giSIra... DO#mSense inLAjustícia. SI