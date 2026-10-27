La
i diu que ha pres el
a una platja de Can
que es
que no sé com deu
i
Hi
que parla en anglès,
pupitres en
com els meus car
aturen la
Una volta al
salta fins perdre l’a
i volem junts pel car
Ni maletes ni aero
avions
No sé per què passa el
ni per què plouen es
sempre tornen.
Una
Sols vull tres de
dues rodes i a
No hi ha dies
la vi
La baixada de
amb patins sense
ballem junts a la
fins que
Hi
que parla en anglès,
pupitres en
com els meus carrers
aturen la
Una volta al
salta fins perdre l’a
i volem junts pel car
Ni maletes ni aero
avions
No sé per què passa el
ni per què plouen es
sempre tornen.
Una
salta fins perdre l’a
i volem junts pel car
Ni maletes ni aero
avions
No sé per què passa el
ni per què plouen es
sempre tornen.
Una
Hi
que parla en anglès,
pupitres en
com els meus carrers
aturen la
Una volta al
salta fins perdre l’a
i volem junts pel car
Ni maletes ni aero
avions
No sé per què passa el
ni per què plouen es
sempre tornen.
Una