Una volta al sol ft. Ginestà (Acords)

La Blanca torna d’Istanbul

Acords Acords
Sexenni
sexenni joc de nens
sexenni joc de nens
LA MI RE FA#m MI

La LABlanca torna d’IstanMIbul
i diu que ha pres el REsol
a una platja de CanFA#mcún,
que esMItà a prendre pel (cul).

LAQuan el Pol torna del MIsud,
que no sé com deu REser,
LAque s’ha fet nòviMIa
i FA#ms’han fet petoMInets.

Hi REha un radiocasFA#mset
que parla en anglès, LA
pupitres en MIfila.
REUs explicaFA#m
com els meus carLArers
aturen la MIvida.

Una volta al LAsol,
salta fins perdre l’aMI
i volem junts pel carRErer.
Ni maletes ni aeroFA#mports,
avions MIde paLAper.
No sé per què passa el MItemps
ni per què plouen esREtels,
sempre tornen. FA#m
Una MIvolta al LAsol.

Sols vull tres deMIsitjos,
dues rodes i aREmics.
No hi ha dies FA#mtristos,
la viMIda es fa de nit. LA

La baixada de MIcasa
amb patins sense REtraça,
ballem junts a la FA#mplaça
fins que MItorni.

Hi REha un radiocasFA#mset
que parla en anglès, LA
pupitres en MIfila.
REUs explicaFA#m
com els meus carrers LA
aturen la MIvida.

Una volta al LAsol,
salta fins perdre l’aMI
i volem junts pel carRErer.
Ni maletes ni aeroFA#mports,
avions MIde paLAper.
No sé per què passa el MItemps
ni per què plouen esREtels,
sempre tornen. FA#m
Una MIvolta al LAsol,
salta fins perdre l’aMI
i volem junts pel carRErer.
Ni maletes ni aeroFA#mports,
avions MIde paLAper.
No sé per què passa el MItemps
ni per què plouen esREtels,
sempre tornen. FA#m
Una MIvolta al REsol.

FA#m LA MI

Hi REha un radiocasFA#mset
que parla en anglès, LA
pupitres en MIfila.
REUs explicaFA#m
com els meus carrers LA
aturen la MIvida.

Una volta al LAsol,
salta fins perdre l’aMI
i volem junts pel carRErer.
Ni maletes ni aeroFA#mports,
avions MIde paLAper.
No sé per què passa el MItemps
ni per què plouen esREtels,
sempre tornen. FA#m
Una MIvolta al LAsol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi