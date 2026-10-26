Intro: SOL#m x2



N'hi ha que han nascut per la u DO#m topia,

SOL#m ansiosos per fugir de l'en SI gany,

SOL#m però les passions que mouen DO#m als homes

SOL#m faran que ens embrutem tots les SI mans.



FA# D'hora o SOL#m tard, tot MI hom educa contradic SI cions

FA# i al SOL#m final MI paguen justos per peca FA# dors.



Que no ho SOL#m veus? Se'ns en MI fonsa el terra sota dels FA# peus.

Quan cri SOL#m dem, el vent MI s'emporta les nostres FA# veus.



SOL#m x2



N'hi ha que han nascut per a la DO#m llegenda,

SOL#m empesos cap a un destí su SI blim.

SOL#m Així en cantarem les DO#m proeses

SOL#m per poder alçar els ulls cap al SI cim.



FA# D'hora o SOL#m tard, tot MI hom educa contradic SI cions

FA# i al SOL#m final MI paguen justos per peca FA# dors.



Que no ho SOL#m veus? Se'ns en MI fonsa el terra sota dels FA# peus.

Quan cri SOL#m dem, el vent MI s'emporta les nostres FA# veus.

Que no ho SOL#m veus? Se'ns en MI fonsa el terra sota dels FA# peus.

Quan cri SOL#m dem, el vent MI s'emporta les nostres FA# veus.



Pels va SOL#m lents que MI no s'han deixat tòrcer can FA# tem,

pel seu SOL#m gest, per MI tot el que els ha fet dife SI rents.