Utopia (Acords)

N'hi ha que han nascut per la utopia

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals
Intro: SOL#m x2

N'hi ha que han nascut per la uDO#mtopia,
SOL#mansiosos per fugir de l'enSIgany,
SOL#mperò les passions que mouen DO#mals homes
SOL#mfaran que ens embrutem tots les SImans.

FA#D'hora o SOL#mtard, totMIhom educa contradicSIcions
FA#i al SOL#mfinal MIpaguen justos per pecaFA#dors.

Que no ho SOL#mveus? Se'ns enMIfonsa el terra sota dels FA#peus.
Quan criSOL#mdem, el vent MIs'emporta les nostres FA#veus.

SOL#m x2

N'hi ha que han nascut per a la DO#mllegenda,
SOL#mempesos cap a un destí suSIblim.
SOL#mAixí en cantarem les DO#mproeses
SOL#mper poder alçar els ulls cap al SIcim.

FA#D'hora o SOL#mtard, totMIhom educa contradicSIcions
FA#i al SOL#mfinal MIpaguen justos per pecaFA#dors.

Que no ho SOL#mveus? Se'ns enMIfonsa el terra sota dels FA#peus.
Quan criSOL#mdem, el vent MIs'emporta les nostres FA#veus.
Que no ho SOL#mveus? Se'ns enMIfonsa el terra sota dels FA#peus.
Quan criSOL#mdem, el vent MIs'emporta les nostres FA#veus.

Pels vaSOL#mlents que MIno s'han deixat tòrcer canFA#tem,
pel seu SOL#mgest, per MItot el que els ha fet difeSIrents.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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