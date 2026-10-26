Intro:
SOL#m x2
N'hi ha que han nascut per la u
DO#mtopia, SOL#mansiosos per fugir de l'en SIgany, SOL#mperò les passions que mouen DO#mals homes SOL#mfaran que ens embrutem tots les SImans. FA#D'hora o SOL#mtard, tot MIhom educa contradic SIcions FA#i al SOL#mfinal MIpaguen justos per peca FA#dors.
Que no ho
SOL#mveus? Se'ns en MIfonsa el terra sota dels FA#peus.
Quan cri
SOL#mdem, el vent MIs'emporta les nostres FA#veus. SOL#m x2
N'hi ha que han nascut per a la
DO#mllegenda, SOL#mempesos cap a un destí su SIblim. SOL#mAixí en cantarem les DO#mproeses SOL#mper poder alçar els ulls cap al SIcim. FA#D'hora o SOL#mtard, tot MIhom educa contradic SIcions FA#i al SOL#mfinal MIpaguen justos per peca FA#dors.
Que no ho
SOL#mveus? Se'ns en MIfonsa el terra sota dels FA#peus.
Quan cri
SOL#mdem, el vent MIs'emporta les nostres FA#veus.
Que no ho
SOL#mveus? Se'ns en MIfonsa el terra sota dels FA#peus.
Quan cri
SOL#mdem, el vent MIs'emporta les nostres FA#veus.
Pels va
SOL#mlents que MIno s'han deixat tòrcer can FA#tem,
pel seu
SOL#mgest, per MItot el que els ha fet dife SIrents.
N'hi ha que han nascut per la u
Que no ho
Quan cri
N'hi ha que han nascut per a la
Que no ho
Quan cri
Que no ho
Quan cri
Pels va
pel seu