La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SImLAREMImSImFA#
SImLAREMImSImFA#
SImA tu t'emprenya molt que jo et tingui mania. Va com LAva. SOL→LA→SIm
SImA mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com LAva. SOL→LA→SIm
SImA tu t'han dit preciós, a mi m'han dit: Tu calla. SOLVa com SImva.
SImI jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com SOLva. Va com SImva.
SImA tu t'han dibuixat i jo trenque la ploma. Va com LAva. SOL→LA→SIm
SImA mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com LAva. SOL→LA→SIm
SImA tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la viSOLda. Va com SImva.
SImA mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com SOLva. Va com SImva.
RESImLASOLSImLASOLLASImSOLFA#
SImSi jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou. Va com LAva. SOL→LA→SIm
SImI ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou. Va com LAva. SOL→LA→SIm
SImSi jo ja m'he cansat d'anar vivint dient SOLel va com SImva, SImpensa que sols diré fins que més no podré: Va com SOLvull. Com voSImlem. SImSi jo ja m'he cansat d'anar vivint dient SOLel va com SImva, SImpensa que sols diré fins que més no podré: Va com SOLvull. Com voSImlem.