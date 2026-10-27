Va com va (Acords)

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Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor a l olympia
ovidi montllor a l olympia

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SIm LA RE MIm SIm FA#

SIm LA RE MIm SIm FA#

SImA tu t'emprenya molt que jo et tingui mania.
Va com LAva. SOL→ LA→ SIm

SImA mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria.
Va com LAva. SOL→ LA→ SIm

SImA tu t'han dit preciós, a mi m'han dit:
Tu calla. SOLVa com SImva.

SImI jo no vull callar mentre tu tens la tralla.
Va com SOLva. Va com SImva.

SImA tu t'han dibuixat i jo trenque la ploma.
Va com LAva. SOL→ LA→ SIm

SImA mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma.
Va com LAva. SOL→ LA→ SIm

SImA tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat
la viSOLda. Va com SImva.

SImA mi em toca lluitar, a tu prendre la mida.
Va com SOLva. Va com SImva.

RE SIm LA SOL SIm LA SOL LA SIm SOL FA#

SImSi jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou.
Va com LAva. SOL→ LA→ SIm

SImI ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou.
Va com LAva. SOL→ LA→ SIm

SImSi jo ja m'he cansat d'anar vivint
dient SOLel va com SImva,
SImpensa que sols diré fins que més no podré:
Va com SOLvull. Com voSImlem.
SImSi jo ja m'he cansat d'anar vivint
dient SOLel va com SImva,
SImpensa que sols diré fins que més no podré:
Va com SOLvull. Com voSImlem.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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