Vaig calent (Acords)

Diumenge al matí

Acords Acords
Els Pets
els pets 1995 vine a la festa
els pets 1995 vine a la festa
SOL DO SOL DO SOL DO RE
SOL DO SOL DO SOL DO RE

SOLDiumenge al maDO
SOLm'aixeco del DOllit,
SOLmiro sota els llenDOçols,
sé que REla tinc aquí.
SOLÉs més fort que DOjo,
SOLquasi una obsessiDOó:
tinc el cerSOLvell
REsota dels panSOLtalons.

SOLDimarts cap al DOtard,
SOLfotent-me un DOtallat,
SOLem miro la braDOgueta
i ja REtorno a anar trempat.
SOLVull sortir un DOmoment
SOLper a que em DOtoqui el vent
abans no em vinSOLgui
una REglopada de SOLllet.

DOLes dones se m'espanten
DOquan vaig pel carrer,
SOLles velletes del barri
DOi els gossos també.
No REsé si n'estic fent un gra massa,
DOdoctor Corbella:
DONo sé què em passa, però vaig…

CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent,
SOLtothom ho coDOmenta, ho REsap tota la gent.
CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent,
només hi ha una SOLcosa que em REfaci estar conSOLtent.

DO SOL DO SOL DO RE

SOLDivendres al DOvespre,
SOLmiro la finesDOtra,
SOLpassa la veïna DOi em
veREnen ganes de gresca.
SOLPersegueixo al DOgat,
SOLel tinc molt DOescaldat.
La caderSOLnera
s'aREmaga allà al SOLterrat.

SOLDissabte a la DOnit,
SOLal pub, atemoDOrit,
SOLtancat al lavaDObo i
tracREtant de resistir,
SOLtruca la mesDOtressa,
SOLdiu que em doDOni pressa.
La pobra dona SOLes
pensa que faig DOpipí.

DOLes dones se m'espanten
DOquan vaig pel carrer,
SOLles velletes del barri
DOi els gossos també.
No REsé si n'estic fent un gra massa,
DOdoctor Corbella:
DONo sé què em passa, però vaig…

CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent,
SOLtothom ho coDOmenta, ho REsap tota la gent.
CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent,
només hi ha una SOLcosa que em REfaci estar conSOLtent.

DO SOL
DO RE

CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent,
SOLtothom ho coDOmenta, ho REsap tota la gent.
CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent,
només hi ha una SOLcosa que em REfaci…

CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent,
SOLtothom ho coDOmenta, ho REsap tota la gent.
CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent,
només hi ha una SOLcosa que em REfaci estar conSOLtent.
DONomés hi ha una SOLcosa que em REfaci estar conSOLtent.
DONomés hi ha una SOLcosa que em REfaci...
Que em faci estar content. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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