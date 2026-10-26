SOLDiumenge al maDOtí SOLm'aixeco del DOllit, SOLmiro sota els llenDOçols, sé que REla tinc aquí. SOLÉs més fort que DOjo, SOLquasi una obsessiDOó: tinc el cerSOLvell REsota dels panSOLtalons.
SOLDimarts cap al DOtard, SOLfotent-me un DOtallat, SOLem miro la braDOgueta i ja REtorno a anar trempat. SOLVull sortir un DOmoment SOLper a que em DOtoqui el vent abans no em vinSOLgui una REglopada de SOLllet.
DOLes dones se m'espanten DOquan vaig pel carrer, SOLles velletes del barri DOi els gossos també. No REsé si n'estic fent un gra massa, DOdoctor Corbella: DONo sé què em passa, però vaig…
CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent, SOLtothom ho coDOmenta, ho REsap tota la gent. CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent, només hi ha una SOLcosa que em REfaci estar conSOLtent.
DOSOLDOSOLDORE
SOLDivendres al DOvespre, SOLmiro la finesDOtra, SOLpassa la veïna DOi em veREnen ganes de gresca. SOLPersegueixo al DOgat, SOLel tinc molt DOescaldat. La caderSOLnera s'aREmaga allà al SOLterrat.
SOLDissabte a la DOnit, SOLal pub, atemoDOrit, SOLtancat al lavaDObo i tracREtant de resistir, SOLtruca la mesDOtressa, SOLdiu que em doDOni pressa. La pobra dona SOLes pensa que faig DOpipí.
DOLes dones se m'espanten DOquan vaig pel carrer, SOLles velletes del barri DOi els gossos també. No REsé si n'estic fent un gra massa, DOdoctor Corbella: DONo sé què em passa, però vaig…
CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent, SOLtothom ho coDOmenta, ho REsap tota la gent. CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent, només hi ha una SOLcosa que em REfaci estar conSOLtent.
DOSOL DORE
CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent, SOLtothom ho coDOmenta, ho REsap tota la gent. CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent, només hi ha una SOLcosa que em REfaci…
CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent, SOLtothom ho coDOmenta, ho REsap tota la gent. CaSOLlent, de vaDOlent, SOLsempre tan caDOlent, només hi ha una SOLcosa que em REfaci estar conSOLtent. DONomés hi ha una SOLcosa que em REfaci estar conSOLtent. DONomés hi ha una SOLcosa que em REfaci... Que em faci estar content. SOL