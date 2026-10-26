DO SOL FA LAm7 REm SOL7
DOSi per les SOLalbes veieu passar un vaiDOxell
FAbesant les aigües SOLbressol dels déus,
DOfeu-li seFAnyal, LAm7que pugui REmveure on som
SOL7i caminar amb nosalDOtres cap al nord.
Si no duu SOLxarxa, ni orsa, ni tiDOmó,
FAno penseu mai que ho SOLhagi perdut tot,
DOque el FApoble LAm7sempre REmpodrà inflar el velam
SOL7per guanyar onades feDOtes de por i de sang.
Vaixell que SOLplores igual que plora el DOmeu,
FAque duus la pena i el dol SOLque porta el meu,
DOvaixell FAde GrèLAm7cia, que no REmt’enfonsi el tro,
SOL7infla les veles, que anem DOal mateix port.
FAVaixell de Grècia, que no SOLt’enfonsi el tro,
DOinfla les FAveles, SOL7que anem DOal mateix port.
FA SOL
DO FA SOL7 DO FA LAm7 REm SOL7 DO
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