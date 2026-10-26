Vaixell de Grècia (Acords)

Si per les albes veieu passar un vaixell

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach camp del barca 6 de juliol de 1985
lluis llach camp del barca 6 de juliol de 1985
DO SOL FA LAm7 REm SOL7

DOSi per les SOLalbes veieu passar un vaiDOxell
FAbesant les aigües SOLbressol dels déus,
DOfeu-li seFAnyal, LAm7que pugui REmveure on som
SOL7i caminar amb nosalDOtres cap al nord.

Si no duu SOLxarxa, ni orsa, ni tiDOmó,
FAno penseu mai que ho SOLhagi perdut tot,
DOque el FApoble LAm7sempre REmpodrà inflar el velam
SOL7per guanyar onades feDOtes de por i de sang.

Vaixell que SOLplores igual que plora el DOmeu,
FAque duus la pena i el dol SOLque porta el meu,
DOvaixell FAde GrèLAm7cia, que no REmt’enfonsi el tro,
SOL7infla les veles, que anem DOal mateix port.

FAVaixell de Grècia, que no SOLt’enfonsi el tro,
DOinfla les FAveles, SOL7que anem DOal mateix port.
FA SOL
DO FA SOL7 DO FA LAm7 REm SOL7 DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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