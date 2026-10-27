Valents (Acords)

Sempre he estat esperant

Acords Acords
Arkadia Sound
SOLSempre he estat espeSImrant
que arriSOL7bés aquest insDOtant
on poDOmgués expliSOLcar-te
tot aREllò que es va anar apagant.

SOLSé que no és fàSImcil
mirar enSOL7rere i recorDOdar,
però aDOmvui em veig amb SOLforces,
forces REper tornar a començar.

Jo vull fer una cançó per MImtu, per tot allò
SImque junts hem visMImcut, per tot allò
que ja va passar, MImper tot allò
SImque el temps va cuMImrar. I jo vull fer
una cançó d’amor MImara que ja
SImha caducat MImtot, ara que
els dos ja som MImconscients
SImque l’amor eMImtern és pels valents.
Que l’amor etern MImés pels valents.
SImQue l’amor eMImtern és pels valents.

SOLI penso (i SImpenso)
que SOLno vam tenir DOsort,
que ens DOmpensàvem SOLque
ho teníem REtot.

SOLPotser sí que soc culpaSImble,
potser em SOL7vaig equivoDOcar,
però aDOmvui, avui tinc SOLganes
de paRErar-me a recordar.

Jo vull fer una cançó per MImtu, per tot allò
SImque junts hem visMImcut, per tot allò
que ja va passar, MImper tot allò
SImque el temps va cuMImrar. I jo vull fer
una cançó d’amor MImara que ja
SImha caducat MImtot, ara que
els dos ja som MImconscients
SImque l’amor eMImtern és pels valents.
Que l’amor etern MImés pels valents.
SImQue l’amor eMImtern és pels valents.

SIm MIm x8

SOLAra que els dos ja som consciSIments
que l’amor SOL7etern és pels vaDOlents.
Que l’amor DOmetern és pels SOLvalents.
Que l’aREmor etern és pels valents.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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