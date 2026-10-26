SOL RE DO SOL
RE DO
SOLNin ronREdinaire, peDOtit dictador, SOL
sempre REtrencant-me DOla son.
SOLRatoliREnet rinxolat i DOrumbós, SOL
em fas REsomriure amb DOel cor.
REEm vaig DOprometre
no REfer-te cançons SOL
per no semREblar DOcarrincló,
però no REcomptaDOva
amb la teva caREra de… RE7
SOLNen conREsentit, embaDOfat de petons, SOL
sempre REemprenyant-me DOquan vols,
SOLtros de REbaldufa, suDOcret esponjós, SOL
m'has REtransformat en DObadoc.
REEm vaig promeDOtre no caure en REel joc SOL
de fer de REpare oDOfenós,
però quan t'arraules RE
DOaquí a la REfalda,
REfas que em desfaci i
oDOblidi REla resta del món.
SOL RE DO SOL
RE DO
SOL RE DO SOL
RE DO
REM'has de DOprometre
que un dia REd'agost, SOL
abraçat a REun altre DOcos,
mort de vergonya, RE
DOdiguis amb REconya
REque una vegada
DOton pare et va fer REun valset dolç. SOL
RE DO SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.