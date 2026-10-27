Van ser molts anys (Acords)

Fa massa fred al carrer per sortir a passejar

Acords Acords
Sequoia
sequoia vint i pocs
sequoia vint i pocs
MIFa LAmassa fred al carrer per sortir a passejar.
SIEls peus nus busquen un raconet
MIon poder ser escalfats.

MIJo, LAque em sé tots els diàlegs, totes les cançons,
SItots els minúsculs detalls de les pel·lis que guardo al menjador,
MIavui me'n posaré una a l'atzar.

LAI MIés que, Toni, Toni, van ser molts anys,
SIo MIalmenys van ser massa intensos.
LAI MIés que, Toni, l'espai es va fent gran.
SISembla que cal calçar-se millor.
LASemMIbla que cal continuar caminant.

LADesMIprés puc treure la guitarra i entonar una cançó
SIsoMIbre nosaltres, sobre les nostres batalles,
LAles MInostres grans conclusions.

LASoMIbre tu i els seus petons i aquell gran cop de sort,
SIsoMIbre jo i ella, i com, buscant-nos,
LAvam MIperdre el nord.

LAI MIés que, Toni, Toni, van ser molts anys,
SIo MIpotser no, i simplement és que van ser massa intensos.
LAI MIés que, Toni, l'espai es va fent gran.
SISembla que cal calçar-se millor.
LASemMIbla que cal continuar caminant.

LADes MIde la finestra he vist els veïns.
MIDecoren la plaça, preparen menjar.
SIAMImic meu, no sé què hi celebren, però hi hem d'anar.
LAASImic MImeu, no sé què hi celebren, però hi hem d'anar.
LAASImic MImeu, una tarda tonta hi podem treure el cap.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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