MIFa LAmassa fred al carrer per sortir a passejar. SIEls peus nus busquen un raconet MIon poder ser escalfats.
MIJo, LAque em sé tots els diàlegs, totes les cançons, SItots els minúsculs detalls de les pel·lis que guardo al menjador, MIavui me'n posaré una a l'atzar.
LAI MIés que, Toni, Toni, van ser molts anys, SIo MIalmenys van ser massa intensos. LAI MIés que, Toni, l'espai es va fent gran. SISembla que cal calçar-se millor. LASemMIbla que cal continuar caminant.
LADesMIprés puc treure la guitarra i entonar una cançó SIsoMIbre nosaltres, sobre les nostres batalles, LAles MInostres grans conclusions.
LASoMIbre tu i els seus petons i aquell gran cop de sort, SIsoMIbre jo i ella, i com, buscant-nos, LAvam MIperdre el nord.
LAI MIés que, Toni, Toni, van ser molts anys, SIo MIpotser no, i simplement és que van ser massa intensos. LAI MIés que, Toni, l'espai es va fent gran. SISembla que cal calçar-se millor. LASemMIbla que cal continuar caminant.
LADes MIde la finestra he vist els veïns. MIDecoren la plaça, preparen menjar. SIAMImic meu, no sé què hi celebren, però hi hem d'anar. LAASImic MImeu, no sé què hi celebren, però hi hem d'anar. LAASImic MImeu, una tarda tonta hi podem treure el cap.