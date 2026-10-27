Vancouver (Acords)

En els camins que tallen roig la posta de sol

Acords Acords
Avstral
avstral teoria de l evolucio
avstral teoria de l evolucio

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA LAm FA LAm
REm SOLm SI♭

FAEn els camins que tallen roig la posta de sol,
dues veus xiuxiuejaven baix sota un roure REmfort
i la verdor del sotaSOLmbosc teixia un reSI♭cord.

FASota una pluja sense estels es pot sentir prou bé
les veus d'una ciutat planyent, amb el cor trenREmcat,
però la humitat dels seus SOLmcarrers no hi serà deSI♭mà.

REmI l'espesSI♭sor del bosc fronFAdós.
REmI el coSI♭lor del cel briFAllant.
I, de REmfons, els vells uSI♭dols d'un llop FAperdut
tenen REmara més bon SI♭gust si ets aFAquí.

LAm

REmEntre la boira del SI♭matí, es pot dibuixar al FAmar
REmla silueta d'uns SI♭vaixells que vaguen sense FArumb,
i les siREmrenes són les veus SI♭que avisen FAel port.

FAI a la muntanya on la neu fa vida tot l'any
ressonen veus de l'univers, mentre van pinREmtant
l'aurora boreal que SOLmhi ha en un vent de SI♭pau.

REmI l'espesSI♭sor del bosc fronFAdós.
REmI el coSI♭lor del cel briFAllant.
I, de REmfons, els vells uSI♭dols d'un llop FAperdut
tenen REmara més bon SI♭gust si ets aFAquí.

SOLmEn els SI♭teus ulls puc veure el paiFAsatge
d'un moment que ja ha transSOLmcendit,
que amb els SI♭anys no tindrà la imporFAtància
que tenia quan eres aSOLmquí;
però el reSI♭cord clar i la teva iFAmatge abstracta
em DOfan pensar. Em fan pensar.

SOLmEn SI♭l'espessor del bosc FAfrondós.
I en el color del cel SOLmbrillant.
I, de fons, SI♭els vells udols d'un FAllop perdut
tenen ara més bon gust si ets aSOLmquí.
Tenen SI♭ara més bon gust si ets FAaquí.
Tenen ara més bon gust si ets SOLmaquí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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