LAmaj7Vas tot sol, FA#mja t'hi vas trobant. REAl teu cor hi ha manca d'esperança, REmatrapat en la ignorància.
LAmaj7I sol, FA#mja comences a no creure en res, REmillor empassar-s'ho amb elegància, REmfer el cor fort sempre a distància.
LAmaj7I veus que el FA#mtemps LAmaj7tot ho va FA#mcanviant: LAmaj7no hi ha FA#mun sol estat REon poder MIrestar.
FA#mEts tan LAmaj7petit FA#mallà al mig de LAmaj7l'infinit REque, per molt REmque faci l'home, LAmaj7per molt que FA#ms'avanci l'obra, REcreus que tu ja MIno ho veuràs.
LAPer sobre REdel vent, SImper sobre MIdel mar, DO#msobre del FA#mfons de tot, REper sobre d'aMIquest món. LAPer sobre REdel vent, SImper sobre MIdel mar, DO#msobre del FA#mfons de tot, REtu saps que estàs MIper sobre d'aLAquest món!
Pots REestar SImun moment content d'haver MInascut, DO#mcom el sol ponent FA#mneix la lluna; REno s'inverteix tot MId'una. LAI REde nou, SImara es reMIpeteix: DO#msembla un mirall FA#mdavant d'un altre, RErepetint deu mil iMImatges. LAEts a oRErient, SImtornaràs a ocMIcident, DO#mi el camí FA#mal revés REtornaràs MIa fer; LAigual que REel vent, SImaniràs fent i MIdesfent. DO#mI per molt que FA#mfaci l'home, REper molt que s'avanci MIl'obra, LAcreus que tu ja no ho REveuràs. LAPer sobre REdel vent, SImper sobre MIdel mar, DO#msobre del FA#mfons de tot, REper sobre d'aMIquest món. LAPer sobre REdel vent, SImper sobre MIdel mar, DO#msobre del FA#mfons de tot, REtu saps que estàs MIper sobre d'aLAquest món!