Vas tot sol (Acords)

Vas tot sol

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto morfina
lax n busto morfina
LAmaj7Vas tot sol,
FA#mja t'hi vas trobant.
REAl teu cor hi ha manca d'esperança,
REmatrapat en la ignorància.

LAmaj7I sol,
FA#mja comences a no creure en res,
REmillor empassar-s'ho amb elegància,
REmfer el cor fort sempre a distància.

LAmaj7I veus que el FA#mtemps
LAmaj7tot ho va FA#mcanviant:
LAmaj7no hi ha FA#mun sol estat
REon poder MIrestar.

FA#mEts tan LAmaj7petit
FA#mallà al mig de LAmaj7l'infinit
REque, per molt REmque faci l'home,
LAmaj7per molt que FA#ms'avanci l'obra,
REcreus que tu ja MIno ho veuràs.

LAPer sobre REdel vent,
SImper sobre MIdel mar,
DO#msobre del FA#mfons de tot,
REper sobre d'aMIquest món.
LAPer sobre REdel vent,
SImper sobre MIdel mar,
DO#msobre del FA#mfons de tot,
REtu saps que estàs MIper sobre d'aLAquest món!

Pots REestar
SImun moment content d'haver MInascut,
DO#mcom el sol ponent FA#mneix la lluna;
REno s'inverteix tot MId'una.
LAI REde nou,
SImara es reMIpeteix:
DO#msembla un mirall FA#mdavant d'un altre,
RErepetint deu mil iMImatges.
LAEts a oRErient,
SImtornaràs a ocMIcident,
DO#mi el camí FA#mal revés
REtornaràs MIa fer;
LAigual que REel vent,
SImaniràs fent i MIdesfent.
DO#mI per molt que FA#mfaci l'home,
REper molt que s'avanci MIl'obra,
LAcreus que tu ja no ho REveuràs.
LAPer sobre REdel vent,
SImper sobre MIdel mar,
DO#msobre del FA#mfons de tot,
REper sobre d'aMIquest món.
LAPer sobre REdel vent,
SImper sobre MIdel mar,
DO#msobre del FA#mfons de tot,
REtu saps que estàs MIper sobre d'aLAquest món!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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