DO#mT'escric per SIdir-te FA#mperdó, LAque ja són més SOL#de les cinc DO#m i jo penSIso en tu i jo FA#m ho arreglarem a la meva habitaciDO#mó. SIMa, vaya lia-, vaya liada FA#m (vaya liaLAda) que estiguis LAsexy quan poses SOL#mala cara. DO#m SINah, vaya lia-, vaya FA#mliada (vaya liaLAda) que em vulguis noLAmés quan estàs SOL#endiablada. DO#m
Mmh! Vaya lia-, LA vaya liada FA#m(vaya liada) que estigui sexy LA quan poso SOL#mala cara DO#m(mmm). SIVaya lia-, vaya liada (vaFA#mya liada) que jo t'ho mogui LAdescarada. SOL#DO#m Quin esSItrès! Per tu deixo les FA#mnenes, bolos i els diners LA et dono tot el SOL#que em queda, DO#m et donaria SImés perquè si m'abandoFA#mnes, ja no em queda LAres.
Jo sé que soc una xuDO#mla, em poses, impertiSInent però en el fons sé que t'encanFA#mta que em porti malament DO#m(uh).
Ey, deja ba-, DO#mba-, ba-, baby, jo no fallo mai, SImai, mai, mai (mai) mai te tinc al darFA#mrere, no li dic a cualquiLAera.
SIMa, vaya lia-, vaFA#mya liada SI(vaya liFA#mada) que estiguis LAsexy quan SOL#poses mala DO#mcara. SINah, vaya lia-, vaya liFA#mada SI(vaya liFA#mada) que em vulguis LAnomés quan estàs SOL#endiablada. DO#m
Mmh! Vaya lia-, LA vaya liada FA#m(vaya liada) que estigui sexy LA quan poso SOL#mala cara DO#m(mmm). SIVaya lia-, vaya liada (vaFA#mya liada) que per LAtu em quedo SOL#sense naDO#mda.
Quin esSItrès! Per tu deixo FA#mles nenes, bolos i els diners LA et dono tot SOL#el que em queDO#mda, et donariSIa més perquè si m'abanFA#mdones, ja no em LAqueda res.
Mushkinha, você tem muita qualidade SI(eh).
DO#mSI Et sobra cali, et sobra cali, és que você me FA#mmata. DO#mSI Et sobra cali, et sobra cali, meu cora pa' mi FA#mgata. DO#mEt sobra cali, et sobra cali, SI és que você me FA#mmata. Et sobra cali, et sobra cali, LA meu cora pa' mi FA#mgata. DO#mMushkaa-ya-ya! SI Mushkinha, Mushkinha. YeFA#mah! (Yeah).
LAT'ho juSOL#ro, la DO#mJu… SIMushkinha, qué vergüenza! FA#mY yo estoy loLAca. Uh! DO#m Un hit a l'any no SIfa mal (uh). FA#m LAMeu cora pa mi gata.