Vaya liada (ft. Julieta) (Acords)

T'escric per dir-te perdó

Acords Acords
Mushkaa
DO#m SI FA#m LA SOL#
DO#m SI FA#m LA

DO#mT'escric per SIdir-te FA#mperdó,
LAque ja són més SOL#de les cinc DO#m
i jo penSIso en tu i jo FA#m
ho arreglarem a la meva habitaciDO#mó.
SIMa, vaya lia-, vaya liada FA#m
(vaya liaLAda)
que estiguis LAsexy
quan poses SOL#mala cara. DO#m
SINah, vaya lia-, vaya FA#mliada
(vaya liaLAda)
que em vulguis noLAmés
quan estàs SOL#endiablada. DO#m

Mmh! Vaya lia-, LA
vaya liada FA#m(vaya liada)
que estigui sexy LA
quan poso SOL#mala cara DO#m(mmm).
SIVaya lia-, vaya liada (vaFA#mya liada)
que jo t'ho mogui LAdescarada. SOL# DO#m
Quin esSItrès!
Per tu deixo les FA#mnenes,
bolos i els diners LA
et dono tot el SOL#que em queda, DO#m
et donaria SImés
perquè si m'abandoFA#mnes,
ja no em queda LAres.

Jo sé que soc una xuDO#mla,
em poses, impertiSInent
però en el fons sé que t'encanFA#mta
que em porti malament DO#m(uh).

Ey, deja ba-, DO#mba-, ba-, baby,
jo no fallo mai, SImai, mai, mai (mai) mai
te tinc al darFA#mrere, no li dic a cualquiLAera.

SIMa, vaya lia-, vaFA#mya liada
SI(vaya liFA#mada)
que estiguis LAsexy
quan SOL#poses mala DO#mcara.
SINah, vaya lia-, vaya liFA#mada
SI(vaya liFA#mada)
que em vulguis LAnomés
quan estàs SOL#endiablada. DO#m

Mmh! Vaya lia-, LA
vaya liada FA#m(vaya liada)
que estigui sexy LA
quan poso SOL#mala cara DO#m(mmm).
SIVaya lia-, vaya liada (vaFA#mya liada)
que per LAtu em quedo SOL#sense naDO#mda.

Quin esSItrès!
Per tu deixo FA#mles nenes,
bolos i els diners LA
et dono tot SOL#el que em queDO#mda,
et donariSIa més
perquè si m'abanFA#mdones,
ja no em LAqueda res.

Mushkinha, você tem muita qualidade SI(eh).

DO#m SI Et sobra cali, et sobra cali,
és que você me FA#mmata.
DO#m SI Et sobra cali, et sobra cali,
meu cora pa' mi FA#mgata.
DO#mEt sobra cali, et sobra cali, SI
és que você me FA#mmata.
Et sobra cali, et sobra cali, LA
meu cora pa' mi FA#mgata.
DO#mMushkaa-ya-ya! SI
Mushkinha, Mushkinha. YeFA#mah! (Yeah).

LAT'ho juSOL#ro, la DO#mJu…
SIMushkinha, qué vergüenza!
FA#mY yo estoy loLAca. Uh! DO#m
Un hit a l'any no SIfa mal (uh). FA#m
LAMeu cora pa mi gata.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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