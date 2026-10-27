faent camins dubtosos per la
Mestre i ponent contra d'ells veig ar
xaloc, llevant, los deuen subve
ab llurs amics lo grec e lo mig
fent humils precs al vent tramunta
que en son bufar los sia parcial
e que tots cinc complesquen mon re
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