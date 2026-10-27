Veles e vents (Acords)

Veles e vents han mos desigs complir

Acords Acords
Raimon
raimon per destruir aquell qui l ha desert
raimon per destruir aquell qui l ha desert
LAmaj7Veles e vents han mos desigs complir,
faent camins dubtosos per la SImmar.
Mestre i ponent contra d'ells veig arMImar;
xaloc, llevant, los deuen subveLAnir
ab llurs amics lo grec e lo migSImjorn,
fent humils precs al vent tramuntaSImnal
que en son bufar los sia parcial MI
e que tots cinc complesquen mon reLAtorn. LA7

RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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