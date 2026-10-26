RE SOL RE SOL x2
REJa no tinc el SOLcos d'altres REanys SOL
REi les canes han guaSOLnyat tot el meu REcap. SOL
REDesperto la memòSOLria amb vi baRErat, SOL
REbatalles que ninSOLgú vol escolREtar. SOL
I LAtu et miraves SImsomrient
el LAball de les ones SImi els vaixells
i el LAport i el SOLvent.
La RExarxa i la SOLvela del meu REbot SOL
són REtot el que coSOLnec jo d'aquest REmón, SOL
noREmés cants de siSOLrena i buiREdor SOL
que REm'han privat dels SOLluxes de l'aREmor. SOL
I LAtu sempre deies SImque el destí
és LAl'ham dels que no goSImsen
obrir el LAseu caSOLmí.
REUn vell LAllop de SOLmar
REno tem la LAsoleSOLdat,
REperò tu, amor, enLAcara em fas tant SOLmal.
REPer tu, amor, enLAcara em bull la SOLsang.
RE SOL RE SOL x2
Les REcames m'arrosSOLseguen fins al REport SOL
a REl'est el cel s'enSOLcén a poc a REpoc SOL
i REprenc del mar alSOLguns dels seus treREsors SOL
amb REla mà ferma SOLde vell pescaREdor. SOL
I LAtu et miraves SImsomrient
el LAball de les ones SImi els vaixells
i el LAport i el SOLvent.
REUn vell LAllop de SOLmar
REno tem la LAsoleSOLdat,
REperò tu, amor, enLAcara em fas tant SOLmal.
REPer tu, amor, enLAcara em bull la SOLsang.
REEm bull LAla SOLsang...
REEm bull LAla SOLsang...
REEm bull LAla SOLsang...
REEm bull LAla SOLsang...
REUn vell LAllop de SOLmar
REno tem la LAsoleSOLdat,
REperò tu, amor, enLAcara em fas tant SOLmal.
REPer tu, amor, enLAcara em bull la SOLsang.
REEm bull LAla SOLsang...
REEm bull LAla SOLsang...
REEm bull LAla SOLsang...
REEm bull LAla SOLsang...
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