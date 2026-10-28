Venc amb tu (Acords)

Mir enfora i, més o manco, lo de sempre és lo que veig

Acords Acords
Antònia Font
antonia font un minut estroboscopica
antonia font un minut estroboscopica

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Mir enFA#fora i, més o manco, lo de SIsempre és lo que veig:
SagiFA#tari amb es seu núvol estel·SIlar.
Sent un FA#cotxe més amunt, veig un SIllum a dins la mar.
De ses FA#coses n'estic molt acostuSImat.

Però es DO#gruix de s'existència me SIté un poc embullat.
Si és fiDO#nita sa matèria, hi deu haSIver un poc més enllà.
I quan RE#mveig es meu futur amb es LA#mseus interrogants,
SId'una sola cosa estic seDO#gur: venc amb FA#tu.

Mir enFA#fora i, més o manco, lo de SIsempre és lo que veig:
CapriFA#corn amb es seu cúmul globuSIlar.
Veig un FA#guiri orellut amb es SImòbil en sa mà.
Jo de FA#viure ja n'estic molt aveSIsat.

Però es DO#gruix de s'existència ja SIme té un poc emprenyat.
S'expansiDO#ó de s'Univers, dins a SIon se deu ficar?
I quan RE#mveig es teu dibuix i com LA#mme saps estimar,
SId'una sola cosa estic seDO#gur: venc amb FA#tu. SI DO#

Jo venc amb FA#tu, SI DO#
venc amb FA#tu, SI DO#
jo venc amb FA#tu SI DO#
i venc amb FA#tu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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