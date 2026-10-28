La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Mir en
FA#fora i, més o manco, lo de SIsempre és lo que veig:
Sagi
FA#tari amb es seu núvol estel· SIlar.
Sent un
FA#cotxe més amunt, veig un SIllum a dins la mar.
De ses
FA#coses n'estic molt acostu SImat.
Però es
DO#gruix de s'existència me SIté un poc embullat.
Si és fi
DO#nita sa matèria, hi deu ha SIver un poc més enllà.
I quan
RE#mveig es meu futur amb es LA#mseus interrogants, SId'una sola cosa estic se DO#gur: venc amb FA#tu.
Mir en
FA#fora i, més o manco, lo de SIsempre és lo que veig:
Capri
FA#corn amb es seu cúmul globu SIlar.
Veig un
FA#guiri orellut amb es SImòbil en sa mà.
Jo de
FA#viure ja n'estic molt ave SIsat.
Però es
DO#gruix de s'existència ja SIme té un poc emprenyat.
S'expansi
DO#ó de s'Univers, dins a SIon se deu ficar?
I quan
RE#mveig es teu dibuix i com LA#mme saps estimar, SId'una sola cosa estic se DO#gur: venc amb FA#tu. SI DO#
Jo venc amb
FA#tu, SI DO#
venc amb
FA#tu, SI DO#
jo venc amb
FA#tu SI DO#
i venc amb
FA#tu.
Sagi
Sent un
De ses
Però es
Si és fi
I quan
Mir en
Capri
Veig un
Jo de
Però es
S'expansi
I quan
Jo venc amb
venc amb
jo venc amb
i venc amb