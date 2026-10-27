No t'a
SI♭dormis, REm7mai t'a SI♭dormis, REm7i obre els ulls, prin SI♭cesa, REm7aquesta nit que SI♭gela, REm7mira els es SI♭tels que REm7avui brillen plens de SI♭somnis REm7i d'espe SI♭rança. FASaps que seré aquell es SI♭tel
i
SOLmja ningú t'arrenca DOrà de mi.
Faré la
FAforça, lluita SOLmré,
i tu, a
DOmor, segur renaixe SI♭ràs. REm7I el meu SI♭petó desfa REm7rà el teu si SI♭lenci
si ho
REm7neces SI♭sites. FA SI♭ SOLm DO
Que arribi el
FAdia, que la nit se'n SOLmvagi,
que la nit se'n
DOvagi,
a l'alba ven
SI♭cerem, vencerem,
vence
FArem. SI♭ SOLm DO FA
i
Faré la
i tu, a
si ho
Que arribi el
que la nit se'n
a l'alba ven
vence