Vencerem (Acords)

No t'adormis, mai t'adormis

Acords Acords
India Martínez i Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
No t'aSI♭dormis, REm7mai t'aSI♭dormis,
REm7i obre els ulls, prinSI♭cesa,
REm7aquesta nit que SI♭gela,
REm7mira els esSI♭tels que
REm7avui brillen plens de SI♭somnis
REm7i d'espeSI♭rança.

FASaps que seré aquell esSI♭tel
i SOLmja ningú t'arrencaDOrà de mi.
Faré la FAforça, lluitaSOLmré,
i tu, aDOmor, segur renaixeSI♭ràs.

REm7I el meu SI♭petó desfaREm7rà el teu siSI♭lenci
si ho REm7necesSI♭sites.

FA SI♭ SOLm DO

Que arribi el FAdia, que la nit se'n SOLmvagi,
que la nit se'n DOvagi,
a l'alba venSI♭cerem, vencerem,
venceFArem. SI♭ SOLm DO FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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