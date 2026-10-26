Venim del nord, venim del sud (Acords)

Venim del nord

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach el meu amic el mar
lluis llach el meu amic el mar
LAm MI SOL DO SOL7 SI7 MI7 FA

LAmVenim del MInord,
LAmvenim del sud,
SOLde terra endins,
DOde mar enllà,
SOL7i no creiem en les fronteres
LAmsi darrera hi ha un company
SI7amb les seves mans esteses
MI7a un pervindre alliberat.
LAmI caminem per poder ser
FAi volem ser MI7per LAmcaminar.

LAmVenim del MInord,
LAmvenim del sud,
SOLde terra endins,
DOde mar enllà,
SOL7i no ens mena cap bandera
LAmque no es digui llibertat,
SI7la llibertat de vida plena
MI7que és llibertat dels meus companys.
LAmI caminem per poder ser
FAi volem ser MI7per LAmcaminar.

LAmVenim del MInord,
LAmvenim del sud,
SOLde terra endins,
DOde mar enllà,
SOL7i no sabem himnes triomfals
LAmni marcar el pas del vencedor,
SI7que si la lluita és sagnant,
MI7serà amb vergonya de la sang.
LAmI caminem per poder ser
FAi volem ser MI7per LAmcaminar.

LAmVenim del MInord,
LAmvenim del sud,
SOLde terra endins,
DOde mar enllà,
SOL7seran inútils les cadenes
LAmd'un poder sempre esclavitzant,
SI7quan és la vida mateixa
MI7que ens obliga a cada pas.
LAmI caminem per poder ser
FAi volem ser MI7per LAmcaminar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi