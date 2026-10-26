LAmVenim del MInord, LAmvenim del sud, SOLde terra endins, DOde mar enllà, SOL7i no creiem en les fronteres LAmsi darrera hi ha un company SI7amb les seves mans esteses MI7a un pervindre alliberat. LAmI caminem per poder ser FAi volem ser MI7per LAmcaminar.
LAmVenim del MInord, LAmvenim del sud, SOLde terra endins, DOde mar enllà, SOL7i no ens mena cap bandera LAmque no es digui llibertat, SI7la llibertat de vida plena MI7que és llibertat dels meus companys. LAmI caminem per poder ser FAi volem ser MI7per LAmcaminar.
LAmVenim del MInord, LAmvenim del sud, SOLde terra endins, DOde mar enllà, SOL7i no sabem himnes triomfals LAmni marcar el pas del vencedor, SI7que si la lluita és sagnant, MI7serà amb vergonya de la sang. LAmI caminem per poder ser FAi volem ser MI7per LAmcaminar.
LAmVenim del MInord, LAmvenim del sud, SOLde terra endins, DOde mar enllà, SOL7seran inútils les cadenes LAmd'un poder sempre esclavitzant, SI7quan és la vida mateixa MI7que ens obliga a cada pas. LAmI caminem per poder ser FAi volem ser MI7per LAmcaminar.