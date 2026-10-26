Vent que mou el temps (Acords)

T’imagino cap per avall, amb les cames

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: LA♭ RE♭ x3

LA♭T’imagino cap per aRE♭vall, amb les cames
LA♭en una branca i el teu RE♭cos, que es va gronxant,
LA♭mentre cauen pensaments RE♭que es desprenen
LA♭amb la força d’un got d’aiRE♭gua a l’inrevés.

LA♭Un, dos, tres, són RE♭les últimes gotes,
i res LA♭més. RE♭→LA♭Tres, dos, un, s’evaMI♭poren
i s’enfilen cap aFAmmunt. Amunt, aMI♭munt,
van tan aRE♭munt... que l’aire es torna MI♭vent,
vent que mou el LA♭temps, temps que passa RE♭ràpid
i fa empentes al preSI♭msent, present damunt del MI♭cap,
i el cap, massa ocuLA♭pat a no deixar-se
RE♭res a les butxaques del pasLA♭sat. RE♭ LA♭ RE♭

SOL♭ SI♭m SOL♭ SI♭m SOL♭ SI♭m MI♭

LA♭Moviment que fa caRE♭mí, ompli un núvol
LA♭d’energia que RE♭passeges amb un fil.
LA♭Gira-sols buscant RE♭la llum, tots en fila
LA♭i pentinats com si esRE♭peressin veure algú.

LA♭Un, dos, tres, són RE♭les últimes gotes,
i res LA♭més. RE♭→LA♭Tres, dos, un, s’evaMI♭poren
i s’enfilen cap aFAmmunt. Amunt, aMI♭munt,
van tan aRE♭munt... que l’aire es torna MI♭vent,
vent que mou el LA♭temps, temps que passa RE♭ràpid
i fa empentes al preSI♭msent, present damunt del MI♭cap,
i el cap, massa ocuLA♭pat a no deixar-se
RE♭res a les butxaques del pasSI♭msat.

Passat que és un moMI♭ment, moment amb deterLA♭gent,
que renta les esRE♭tones que vas viure i les esSI♭mtén,
i eixuga el mateix MI♭vent, el vent que mou el LA♭temps,
el temps que passa RE♭ràpid i fa empentes al preLA♭sent.

RE♭ LA♭ RE♭

Vent que mou el LA♭temps... RE♭Vent LA♭que RE♭mou el LA♭temps.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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