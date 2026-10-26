La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
LA♭ RE♭ x3 LA♭T’imagino cap per a RE♭vall, amb les cames LA♭en una branca i el teu RE♭cos, que es va gronxant, LA♭mentre cauen pensaments RE♭que es desprenen LA♭amb la força d’un got d’ai RE♭gua a l’inrevés. LA♭Un, dos, tres, són RE♭les últimes gotes,
i res
LA♭més. RE♭→ LA♭Tres, dos, un, s’eva MI♭poren
i s’enfilen cap a
FAmmunt. Amunt, a MI♭munt,
van tan a
RE♭munt... que l’aire es torna MI♭vent,
vent que mou el
LA♭temps, temps que passa RE♭ràpid
i fa empentes al pre
SI♭msent, present damunt del MI♭cap,
i el cap, massa ocu
LA♭pat a no deixar-se RE♭res a les butxaques del pas LA♭sat. RE♭ LA♭ RE♭ SOL♭ SI♭m SOL♭ SI♭m SOL♭ SI♭m MI♭ LA♭Moviment que fa ca RE♭mí, ompli un núvol LA♭d’energia que RE♭passeges amb un fil. LA♭Gira-sols buscant RE♭la llum, tots en fila LA♭i pentinats com si es RE♭peressin veure algú. LA♭Un, dos, tres, són RE♭les últimes gotes,
i res
LA♭més. RE♭→ LA♭Tres, dos, un, s’eva MI♭poren
i s’enfilen cap a
FAmmunt. Amunt, a MI♭munt,
van tan a
RE♭munt... que l’aire es torna MI♭vent,
vent que mou el
LA♭temps, temps que passa RE♭ràpid
i fa empentes al pre
SI♭msent, present damunt del MI♭cap,
i el cap, massa ocu
LA♭pat a no deixar-se RE♭res a les butxaques del pas SI♭msat.
Passat que és un mo
MI♭ment, moment amb deter LA♭gent,
que renta les es
RE♭tones que vas viure i les es SI♭mtén,
i eixuga el mateix
MI♭vent, el vent que mou el LA♭temps,
el temps que passa
RE♭ràpid i fa empentes al pre LA♭sent. RE♭ LA♭ RE♭
Vent que mou el
LA♭temps... RE♭Vent LA♭que RE♭mou el LA♭temps.
i res
i s’enfilen cap a
van tan a
vent que mou el
i fa empentes al pre
i el cap, massa ocu
i res
i s’enfilen cap a
van tan a
vent que mou el
i fa empentes al pre
i el cap, massa ocu
Passat que és un mo
que renta les es
i eixuga el mateix
el temps que passa
Vent que mou el