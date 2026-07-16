El ventilador (Acords)

Si estic amb els de sempre el cor se’m cura per moments

Acords Acords
Buhos
El ventilador - Acords i lletres de Banda neon i Buhos per a guitarra i ukelele
El ventilador - Acords i lletres de Banda neon i Buhos per a guitarra i ukelele
Intro:

LA# FA RE# FA x2

LA#Queda’t els records que vam FAviure a Formentera
i per la RE#nit de Sant Joan crema aFAllò que ens vam prometre tant.
RE#Et diria que te’n vagis però el que FAmarxa aquí sóc jo.
LA#Amaga les fotos i arRE7xiva els nostres tiktoks.

Però LA#no, no, no, no em roFAbis el ventilador,
RE#no, no, no, no em roSOLmbis el ventilFAador.
Però LA#no, no, no, no em roFAbis el ventilador,
que d’aRE#mor no ha mort ningú i aquí RE7fa molta calor.

RE# FA LA# FA
RE# FA LA# RE7

ERE#mporta’t els gots de les festes majors,
esFAborra aquell post de l’últim agost,
LA#treu totes les destacades RE#d’aquella nit a l’Escala.
RE#Jo vull estar amb la FAgent,
si estic amb els de LA#sempre
el cor se’m cura per moRE#ments.
Jo vull estar amb la FAgent,
si estic amb els de sLA#empre,
el cor se’m RE7cura per moments.

RE# FA LA# FA

RE# FA
Que no LA#sóc de Barcelona i també RE7moro de calor.

Però LA#no, no, no, no em roFAbis el ventilador,
RE#no, no, no, no em roSOLmbis el ventilFAador.
Però LA#no, no, no, no em roFAbis el ventilador,
que d’aRE#mor no ha mort ningú i aquí RE7fa molta calor.

RE#Ai ai ai, estar amb tu era tan LA#guai.
FAAi ai, i ara surto més que RE#mai.
FAAi ai, estar amb tu era tan LA#guai,
estar amb tu era tan RE7guaiLA#.

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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