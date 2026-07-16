Intro:
LA# FA RE# FA x2 LA#Queda’t els records que vam FAviure a Formentera
i per la
RE#nit de Sant Joan crema a FAllò que ens vam prometre tant. RE#Et diria que te’n vagis però el que FAmarxa aquí sóc jo. LA#Amaga les fotos i ar RE7xiva els nostres tiktoks.
Però
LA#no, no, no, no em ro FAbis el ventilador, RE#no, no, no, no em ro SOLmbis el ventil FAador.
Però
LA#no, no, no, no em ro FAbis el ventilador,
que d’a
RE#mor no ha mort ningú i aquí RE7fa molta calor. RE# FA LA# FA RE# FA LA# RE7
E
RE#mporta’t els gots de les festes majors,
es
FAborra aquell post de l’últim agost, LA#treu totes les destacades RE#d’aquella nit a l’Escala. RE#Jo vull estar amb la FAgent,
si estic amb els de
LA#sempre
el cor se’m cura per mo
RE#ments.
Jo vull estar amb la
FAgent,
si estic amb els de s
LA#empre,
el cor se’m
RE7cura per moments. RE# FA LA# FA RE# FA
Que no
LA#sóc de Barcelona i també RE7moro de calor.
Però
LA#no, no, no, no em ro FAbis el ventilador, RE#no, no, no, no em ro SOLmbis el ventil FAador.
Però
LA#no, no, no, no em ro FAbis el ventilador,
que d’a
RE#mor no ha mort ningú i aquí RE7fa molta calor. RE#Ai ai ai, estar amb tu era tan LA#guai. FAAi ai, i ara surto més que RE#mai. FAAi ai, estar amb tu era tan LA#guai,
estar amb tu era tan
RE7guai LA#.
i per la
Però
Però
que d’a
E
es
si estic amb els de
el cor se’m cura per mo
Jo vull estar amb la
si estic amb els de s
el cor se’m
Que no
Però
Però
que d’a
estar amb tu era tan