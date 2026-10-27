FA FA7 FA
SOLm7
FAPorta’m allà on dius tu
que a les SOLm7nits hi ha
FAcuques de llum,
porta’m amb FAtu
FAon floreixin
pessigoFA7lles d’herba seca
i creSI♭muem camp a través.
FAI et veig davant meu
amb aquest SOLm7verd avellaner
FAi ara no sé per què, però et veig
més teu, SOLm7més clar, més tu,
més sinFAcer.
SOLm7Mmmmm.
FAPorta’m on no puguin
SOLm7atrapar-nos les mirades,
porta’m amb FAtu
FAon les fulles
caiguin SOLm7soles sobre nostre.
I LAmcruixeixin sota els SI♭peus
i arreLAmbossin els nostres caSI♭bells
d’un LAmtacte SI♭sec.
I FAet veig davant meu amb aquest
SOLm7verd avellaner
i FAara no sé per què, però et veig
SOLm7més teu, més clar, més tu,
LAmmés sinSI♭cer, més, LAmmés sinSI♭cer, més. FA
Més tranquil, més FAtu…
Una miqueta més, més FAtu.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.