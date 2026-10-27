Verí a la sang (Acords)

Ja no queden matins

Acords Acords
Sequoia
sequoia vint i pocs
sequoia vint i pocs
REmJa DOno FAqueden matins
REmen DOquè la pau arFArossega la llum sobre el mar,
REmcalDOmats, FAlúcids i tranquils,
REmque DOamb tant deFAsordre costa veure-hi clar.

REmJa DOno FAqueden nits
REmen DOquè la lluna FAl’allibera de tot lligam
REmi DOel FAfa lliure, viu, feliç,
REmque DOamb tanta FAllum costa deixar-se anar.

REmQue DOamb tant deFAsordre costa veure-hi clar.
REmQue DOamb tanta FAllum costa deixar-se anar.
REmQue DOamb tant deFAsordre costa veure-hi clar.
REmQue DOamb tanta FAllum costa deixar-se anar.

LA#Que FAduc verí a la sang
DOi REmem contamina cada pas.
LA#Jo DOduc verí a la sang
REmi als ulls i a les mans.

LA#Que FAduc verí a la sang
DOi REmem contamina cada pas.
LA#Jo DOduc verí a la sang
REmi als ulls i a les mans.

LA#Que FAduc verí a la sang
DOi REmem contamina cada pas.
LA#Jo DOduc verí a la sang
REmi als ulls i a les mans.

LA#Jo FAduc verí a la sang i als ulls i a les mans.
DOJo REmduc verí a la sang i als ulls i a les mans.
LA#Jo DOduc verí a la sang i als ulls i a les mans.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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