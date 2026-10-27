REmJa DOno FAqueden matins
REmen DOquè la pau arFArossega la llum sobre el mar,
REmcalDOmats, FAlúcids i tranquils,
REmque DOamb tant deFAsordre costa veure-hi clar.
REmJa DOno FAqueden nits
REmen DOquè la lluna FAl’allibera de tot lligam
REmi DOel FAfa lliure, viu, feliç,
REmque DOamb tanta FAllum costa deixar-se anar.
REmQue DOamb tant deFAsordre costa veure-hi clar.
REmQue DOamb tanta FAllum costa deixar-se anar.
REmQue DOamb tant deFAsordre costa veure-hi clar.
REmQue DOamb tanta FAllum costa deixar-se anar.
LA#Que FAduc verí a la sang
DOi REmem contamina cada pas.
LA#Jo DOduc verí a la sang
REmi als ulls i a les mans.
LA#Que FAduc verí a la sang
DOi REmem contamina cada pas.
LA#Jo DOduc verí a la sang
REmi als ulls i a les mans.
LA#Que FAduc verí a la sang
DOi REmem contamina cada pas.
LA#Jo DOduc verí a la sang
REmi als ulls i a les mans.
LA#Jo FAduc verí a la sang i als ulls i a les mans.
DOJo REmduc verí a la sang i als ulls i a les mans.
LA#Jo DOduc verí a la sang i als ulls i a les mans.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.